Obra pública en Quilmes: Mayra Mendoza decoró el camino a un basural con gomas pintadas

Hubo críticas de la oposición: «‘El cemento no se come’ nos decían»

La polémica intendente camporista de Quilmes, Mayra Mendoza, vuelve a estar bajo crítica luego de la insólita iniciativa que lanzó en su municipio: pintar neumáticos de violeta para decorar el camino a un basural.

La medida tuvo revuelo a raíz de un posteo de la militante oficialista Shaii Lombardia: “A raíz del pedido de los vecinos se está interviniendo en la erradicación del basural de camino General Belgrano y calle 808. Gracias a las diferentes áreas de la municipalidad de Quilmes que intervinieron y a los vecinos y vecinas que se acercaron a trabajar en conjunto por el bienestar del barrio” publicó en su facebook.

Shaii Lombardia hace aproximadamente 2 semanas

A raíz del pedido de los vecinxs se está interviniendo en la erradicación del basural de Camino General Belgrano y Calle 808.

Gracias a las diferentes áreas de la Municipalidad de Quilmes que intervinieron y a los vecinos y vecinas que se acercaron a trabajar en conjunto por el bienestar del barrio.

Las criticas no tardaron en llegar, la ex concejala de Juntos por el Cambio y referente del "Toty" Flores, Jorgelina Kos Grabar, también se descargó en su cuenta de Twitter. "'El cemento no se come', nos decían mientras hacíamos Metrobus, jardines, polideportivo, centro de acceso a la justicia. Ahora, las obras de ingeniería de Mayra Mendoza"