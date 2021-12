Ofelia Fernández denunció que un legislador le dijo: “gorda hdp incogible”

La legisladora llamó a poner “un límite a la violencia” y acusó a un diputado de Javier Milei.

La legisladora porteña, Ofelia Fernández, se manifestó en la Legislatura y pidió poner “un límite a la violencia”. La integrante del Frente de Todos denunció que fue agredida por un grupo de libertarios y que un diputado del espacio de Javier Milei le pronunció palabras ofensivas.

Ofelia Fernández relató: “Yo ayer salí de esta Legislatura y un grupo de libertarios me agredió durante un buen rato mientras yo solamente seguía caminando. Hoy asume un diputado que me ha dicho gorda hija de puta incogible más de diez oportunidades, entre muchas otras cosas”.

Hoy asumieron algunos legisladores que solo son vivos atrás de la pantalla, ademas cayeron sus militantes a agredirme a la puerta. Miren: acá entran sin su teatrito violento. pic.twitter.com/qwCtLg6CoX — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) December 7, 2021

La legisladora recibió a quienes se sumaron al recinto: “Bienvenidos a la Legislatura. Miren, esto no es Twitter. Hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima. No tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal. Pero lo voy a hacer hablando exclusivamente de política”.

“A diferencia tuya, que no voy a decir tu nombre porque tengo mucha más trascendencia que vos y regalos no hago, lo voy a hacer en tu cara, como lo estoy haciendo ahora”, agregó Ofelia Fernández señalando a Leonardo Saifert. Luego concluyó solicitando “que pidan disculpas y, si es posible, que les digan a sus militantes que venir de a cuatro a la puerta del lugar en el que trabajo no es de plantado ni de fuertes. Por el contrario, es bastante de cagones“.

El legislador acusado pidió disculpas a Ofelia Fernández

A pesar de no ser nombrado, Leonardo Saifert se hizo cargo de las palabras de la legisladora y expresó: “Quiero pedir disculpas a Ofelia Fernández y a todos los que se hayan sentido ofendidos por esos dichos. Con respecto a las personas que te agredieron, no tengo idea quiénes son. No estaba consciente de eso y obviamente lo repudio”.