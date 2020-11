Oficial: Floyd Mayweather anunció que volverá a pelear en el 2021

Money participará con 43 años del evento MEGA2021 en Tokio, Japóntres años después de su última pelea oficial, en la cual venció al luchador de artes marciales mixtas Connor McGregor. El múltiple campeón invicto se subirá al ring en el 2021.

El estadounidense participará del evento MEGA2021, que se celebrará el 28 de febrero en el Tokio Dome en la capital de Japón. “Yo y mi equipo haremos algo grande en el Tokio Dome. Japón, allá vamos”, contó en un video en su cuenta de Instagram.

Aún no se conoce quién será el rival de Mayweather ni tampoco cuánto embolsará. En mayo avisó que no volvería si no es para “ganar 600 millones y divertirse”.

Money tiene relaciones comerciales en la capital nipona, de hecho allí fue la última vez que participó de un combate (exhibición) ante el kickboxer Tenshin Nasukawa en la víspera del Año Nuevo 2018. El púgil ganó siete millones de euros por un combate que duró dos minutos y medio.

Mayweather se retiró oficialmente en agosto de 2017 con un récord de 50-0. Por el combate con el irlandés ganó la friolera cifra de 275 millones de dólares.

A pesar de su avanzada edad, el campeón del mundo en cinco categorías diferentes se encuentra activo entrenando en los gimnasios. Actualmente está enseñándole a boxear a su sobrino de 14 años, Slugboi Chris.