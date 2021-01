Oficial: un grupo cercano a Cristóbal López y los Moyano se hacen cargo de OCA

Se trata de Clear, que comienza a manejar la empresa en quiebra y a la que el camionero y presidente de Independiente considera casi como propia

Novedades en materia de negocios: la Justicia bonaerense le entregó las llaves de la empresa postal OCA al “Grupo Clear”, vinculado desde sus inicios al patagónico Cristóbal López.

Según detalla el diario Clarín, el desembarco de Clear le permitirá a OCA licuar una deuda de unos $ 25.000 millones, principalmente con la AFIP.

Es una victoria para Hugo y Pablo Moyano, ahora muy próximos al gobierno de Alberto Fernández, y un nuevo capítulo en la historia de una empresa que fue el mayor correo privado del país y que estuvo envuelta en un escándalo político y judicial.

Después de haberlo entronizado como presidente, la familia Moyano echó por la fuerza a Patricio Farcuh y le impidió volver a la empresa. Considerado testaferro de Moyano, Farcuh consiguió en la justicia recuperar la compañía, pero la pelea con los Moyano y el desorden económico y administrativo lo llevó a la quiebra. La empresa quedó en manos de interventores judiciales.

Ahora el juez Pablo Tejada adjudicó OCA a Clear, y supeditó la operación a que en 20 días hábiles completen el pago de US$ 25,28 millones, de los cuales depositaron US$ 5,28 millones. Falta pagar US$ 1,5 millón y constituir una garantía bancaria o un seguro de caución por el resto.

La fecha para cerrar la operación sería a fines de febrero o principios de marzo, aunque los empresarios cercanos a Cristóbal López estarían reclamando extender el plazo a agosto.

Quien es quien en Clear

El presidente es Juan Ignacio González Pedroso, muy cercano a López y con quien trabajó durante muchos años y compartió los directorios de varias empresas, como Cerro Negro e Inverclear.

Los coadministradores judiciales son Pablo Yannibelli, ex director de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social de la Secretaría de Trabajo en la gestión macrista, y Rodrigo Condorí, abogado de la Federación Nacional de Camioneros y hombre de extrema confianza de los Moyano.