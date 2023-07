Ola de calor:La sensación térmica alcanzó 66,7grados en Irán, límite para la supervivencia de la vida humana y animal

El Aeropuerto Internacional Golfo Pérsico de Irán ha registrado este domingo una sensación térmica de 66,7°C. Según los expertos, la cifra se alcanzó a raíz de una combinación de temperatura extremadamente alta y abundante humedad atmosférica.

La ola de calor que recorre el hemisferio norte cuando se acerca al punto álgido del verano está poniendo a prueba los límites de la supervivencia humana en los lugares más calurosos de la Tierra. Una demostración de que los escenarios extremos proyectados por multiplicidad de estudios en los últimos años en el contexto de la aceleración del calentamiento global no solo son cada vez más posibles y probables, sino un hecho con consecuencias desastrosas.



El aumento extremo de la temperatura en territorios, océanos y mares de todo el mundo está arrojando datos que se acercan o incluso superan los niveles más intensos que se consideran soportables por la vida humana y animal. Solo en los últimos días, China ha alcanzado un máximo histórico de casi 52 grados Celcius, mientras que el Valle de la Muerte en California, durante muchos años el lugar más caliente de la tierra, ha alcanzado temperaturas de 53,3 grados, a dos grados de la temperatura más alta medida de forma fiable en la Tierra. En el Estado español, Darnius y Navata, en el Alt Empordà de Catalunya, han batido el récord histórico de calor, alcanzando los 45,1 grados centígrados. Una cifra similar a la alcanzada en el Levante.

El domingo, en el Aeropuerto Internacional del Golfo Pérsico, en Irán, la sensación térmica alcanzó los 66,7 grados, condiciones que según los expertos superan la capacidad del cuerpo para regular su temperatura interna. Un adelanto de los peligros que se esperan en la medida que el calentamiento global aumente los extremos de calor y humedad.



