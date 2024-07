Olmedo: «la mayoría de las denuncias sobre violencia de género son falsas»

El dirigente libertario generó gran malestar por sus declaraciones. Aseguran que habla desde la ignorancia, teniendo en cuenta que Salta está en emergencia hace casi 10 años.

En una reciente entrevista con CNN Radio, el dirigente libertario de Ahora Patria y ex presidente del Parlasur, Alfredo Olmedo, volvió a ser tendencia por sus polémicas declaraciones.

En esta ocasión, Olmedo aseguró que «la mayoría de las denuncias sobre violencia de género son falsas», apuntando a una «construcción de una minoría» y abogando por sancionar a quienes presenten estas «falsas denuncias».

Las declaraciones del ex diputado nacional generaron un profundo malestar y repudio en una provincia donde las cifras por femicidios son de las más altas del país, y donde existe una declaración de emergencia por violencia de género desde hace una década. Las estadísticas reflejan una realidad dolorosa que afecta a las víctimas, sus familias y a la sociedad en general.

Olmedo sostuvo que la mayoría de las mujeres mienten al presentar denuncias por violencia, lo que genera desconfianza y hace que las denuncias reales no sean tomadas en serio. Además, mencionó haber propuesto soluciones legislativas para abordar la violencia de género, incluyendo sanciones severas para quienes presenten denuncias falsas, equiparando la penalización de las denuncias falsas a los delitos denunciados.

La Fiscal de Género, Verónica Simensen de Bielke, calificó las declaraciones de Olmedo como «irresponsables» y aseguró que reflejan una «poca responsabilidad social al hablar de violencia de género». Simensen de Bielke criticó duramente la reproducción de discursos negacionistas y de odio, destacando la falta de conocimiento de Olmedo sobre la realidad que se vive día a día en el Ministerio Público Fiscal.

Por su parte, la Secretaria de Género y Diversidad de la provincia, Itatí Carrique, expresó su preocupación ante las declaraciones de Olmedo: «Es preocupante que alguien con la responsabilidad que tiene Olmedo emita ese tipo de declaraciones que no expresan lo que sucede en la realidad. Hay que hablar con la verdad en base a estadísticas, no podemos hacer este tipo de afirmaciones desde lo que cada uno cree, sobre todo en un tema tan sensible, y más cuando nuestra provincia está en emergencia por violencia de género hace casi 10 años».

Carrique subrayó que las estadísticas muestran que la gran mayoría de las denuncias son reales y que afirmar lo contrario puede desalentar a las mujeres a denunciar. «Me preocupa mucho este tipo de afirmaciones porque a las mujeres les sigue costando muchísimo poder denunciar. Es gravísimo que cuando pueden denunciar, descrean de sus testimonios y denuncias, sobre todo una persona que tiene responsabilidad social y acceso a un micrófono», concluyó.