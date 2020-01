Once consejos para los jóvenes que se van solos de vacaciones

Qué tener en cuenta a la hora de viajar con amigos

Llegó el momento de irse con amigos de vacaciones lejos de los adultos. Pero nunca está de más tomar ciertas precauciones para evitar problemas. Tomá nota de once de ellos:

– Tres verbos. Cuidate, disfrutá y reportate. No cuesta nada que cada tanto le mandes un whatsapp o hagas un breve llamado a tus papás para contar que está todo bien. Los dejará mucho más tranquilos.

– Alojamiento. Tratá de reservar dónde quedarte con anticipación. Si alquilás a alguien de confianza, pagá antes de llegar para no andar con el efectivo encima. Sería bueno que supieras dónde hay servicios de salud cercanos.

– Siempre con compañía. No vuelvas solo porque te olvidaste algo. Siempre volvé con alguien. Anden de a dos, aunque parezca que el balneario es tranquilo y nunca te pasará nada. No se trata de infundir miedo, sino de evitar situaciones riesgosas.

– Seguridad en la casa. Revisá que todo esté trancado cuando se acuesten.

– Alcohol. Bebé con moderación y preparate para tomar (la cena será la comida más importante de tu día). Una fórmula: un vaso de la bebida que elijas y dos de agua. Lo ideal sería que alguno de ustedes se mantuviera sobrio para estar más atentos; algo así como el conductor designado de la noche. El si tomás no manejes, es obvio. Cuidado con las mezclas.

– No aceptar tragos de desconocidos. Puede ser tentador, pero evitá un mal trago y tomá lo que vos y tus amigos compren.

– No se deja a un amigo tirado. Si siempre se pasa de alcohol y hay que hacerle el aguante, se le hace. Si arruina la noche, paciencia pero hay que cuidarlo. Si no sabe medirse, que vuelva a su casa, que no salga de noche o no lo incluyan en el plan, pero mientras estén juntos, lo cuidan.

– Al mar se lo respeta. No entres si te excediste en la ingesta de alcohol. Cuidate del sol y usá protector.

– Compartan la ubicación en tiempo real. Esta función de whatsapp es útil si deciden separarse.

– Evitá problemas de convivencia. Por más que sean los mejores amigos, compartir día y noche trae roces. Algunos son evitables, como las cuestiones de dinero. Una opción es hacer una “vaquita” para gastos en común. De paso, no anden con toda la plata encima y busquen un lugar seguro para guardar el efectivo. Si las respectivas parejas pueden ir de visita o si los solteros pueden volver acompañados recordemos que el uso del preservativo es imprescindible.

– Hablá. Los malos entendidos pueden jugarles en contra. No duermen mucho, comen más o menos, pueden estar de malhumor. Cuando eso pase, hablen en el momento y no se guarden el enojo.

Fuente: Eme de mujer