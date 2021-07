Oportunidad de inversión inmobiliaria en Vaca Muerta: montos chicos para entrar y buena rentabilidad

Los desarrollos inmobiliarios de la región son una excelente opción. El retorno se recupera más rápido que en un departamento en la Capital

El mercado inmobiliario atraviesa una de las peores crisis de su historia. Pocos ven en el ladrillo un negocio rentable, lo cierto es que aún quedan sitios donde el retorno sigue siendo atractivo y tras el coletazo que dejó la pandemia, hoy es un buen momento para invertir con precios más que accesibles. ¿De qué se trata? Vaca Muerta también puede ser un nicho para el pequeño inversor.

Vaca Muerta se convirtió en los últimos 10 años en el principal yacimiento petrolífero de la Argentina. Añelo, el pueblo donde está instalado, creció exponencialmente. Pero como consecuencia de la pandemia y los conflictos que durante semanas bloquearon los accesos hoy hay un elevado número de vacancia lo que generó una baja en los valores de los inmuebles.

«Hay oportunidades para pequeñas y medianas empresas e inversores individuales. Hoy muchas compañías de envergadura tienen serias intenciones de ingresar a Vaca Muerta, pero no están dispuestas a comprar propiedades», explica Darío Ramborger, CEO de ARbox, desarrolladora de naves industriales y logísticas de Argentina.

Distrito Industrial Río Neuquén es el primer parque industrial privado de Vaca Muerta

La empresa desembarcó en Distrito Industrial Río Neuquén (DIRN), el primer parque industrial privado de Vaca Muerta. «Adquirimos un lote de grandes dimensiones que estamos subdividiendo para ofrecer depósitos de entre de 200 y 1.500m2, ideales para Pymes regionales y nacionales que quieran ampliar sus horizontes comerciales en el corto plazo», explicó la fuente.

«Nuestros productos son individuales, los adquirientes son dueños de su propio depósito. Además, cuentan con tecnología de punta para un control constante y permanente de la mercadería o productos que tiene guardados, además de accesibilidad privada durante las 24hs. horas del día», resume el ejecutivo.

Pero si bien hoy Vaca Muerta no está en su esplendor como consecuencia del importante parate que tuvo que experimentar como consecuencia de la pandemia, el crecimiento de su actividad es constante y poco a poco recupera los números pre-covid. Es decir que cada vez se acerca más trabajadores que buscan donde alojarse.

Si bien muchos deciden instalarse en Neuquén, otros buscan vivir en Añelo, para evitar los viajes largos. Ahí es donde puede surgir un buen negocio inmobiliario para los medianos y pequeños inversores.

«Existe una gran oportunidad de negocio inmobiliario para el inversor que piensa en comprar metros cuadrados para renta», remarca en este aspecto Lucas Albanesi, Director Comercial del propio parque industrial DIRN.

El principal atractivo es la rentabilidad. Mientras según datos de Zonaprop el retorno de inversión de un inmueble en Capital es de 34 años, con una renta de 2,93% en dólares anual. En Vaca Muerta esos números son tres veces más atractivos. «El retorno se logra en menos de 10 años», agrega Albanesi.

«Contamos con terrenos chicos, pero además lanzamos combos de inversión de tierra más naves industriales, para ofrecer a aquellos rentistas que pretendan un retorno muy superior a las propuestas residenciales».

El director del lugar asegura que el retorno se logra en menos de 10 años

En cuanto valores, el ejecutivo de Distrito Industrial Río Neuquén ejemplificó que con una base de u$s 187.000 se adquiere una nave de 400 m2 sobre un terreno de 1000 m2. «Con una renta proyectada de u$s 2.100, lo cual implica una rentabilidad anual del 13% en dólares, muy por encima del 3% que otorga un departamento de 3 ambientes en la ciudad de Neuquén, por ejemplo».

También un pequeño inversor puede poner el ojo en Vaca Muerta. «Hoy no hay un piso. También está la posibilidad de comprar en condominio (varios propietarios sobre un mismo inmueble) dando así la posibilidad de generar un pool del cual cada uno puede percibir su renta en función de su participación», concluye.

Tipo de inmuebles

Generalmente los jerárquicos que llegan a la provincia de Neuquén para trabajar en Vaca Muerta vienen con sus familias y eligen la capital para vivir donde los valores arrancan desde $30.000, algo básico a $120.000 ya un departamentopPremium con comodidades.

Ahora, en Añelo la oferta está más orientada al personal del petróleo que al no poder pernoctar en la base baja todos los días a la localidad de Añelo. La pandemia a su vez modificó todo lo que respecta a hotelería y los alojamientos que habitualmente eran para varias personas en turnos rotativos se redujo la capacidad a la mitad.

Hoy en Añelo solo hay 10 edificios con servicios de categoría, el resto son casas o unidades más básicas.

Hoy los departamentos con amenities como pileta, SUM y gimnasio tiene un valor en venta de u$s 2.800 el m2 y se pueden alquilar a un precio de hasta $100.000 por mes, valor similares a los que se consiguen en Puerto Madero.

«En general los desarrollos que están en Añelo no están pensados para que los trabajadores vivan con su familia. Lo más normal es el alquiler de cama por noche y no que la familia se instale en el pueblo ya que no tiene grandes servicios para ofrecer», reconoció Martín Lagos Gorsky desarrollista y director de Gran Valle Negocios SA, una de las principales constructoras de la provincia. Te puede interesar

La mayoría de los departamentos no solo se comercializan equipados sino que ofrecer el servicio de limpieza. «Es muy común que se incluya la limpieza del departamento dos o tres veces por semana. Eso es un 25% del total de la renta. Es decir que si el valor de un departamento con dos habitaciones se alquila a $100.000, neto sin la limpieza el precio es de $75.000», sostuvo Lagos Gorsky