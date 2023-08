Oportunidad perdida: la Argentina aún no ingresará a los BRICS, y Alberto canceló su viaje a Sudáfrica

En medio de la crisis causada por la escasez de divisas, nuestro país no podrá sumarse al bloque, acción que hubiera permitido aumentar los intercambios comerciales y acceder a una nueva fuente de financiamiento.

Según confirmaron fuentes oficiales, Alberto Fernández no asistirá a la XV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del grupo BRICS, que agrupa a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ya que no está prevista la incorporación de la Argentina al bloque. Pese a las enormes expectativas que tenían el presidente y Santiago Cafiero, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la oficialización del ingreso de nuevos países no forma parte de la agenda de la conferencia.

El jefe de Estado iba a viajar hacia Johannesburgo, en Sudáfrica, cuyo gobierno ejerce la presidencia rotatoria este año, para asistir a la cumbre, que se llevará a cabo entre el martes y el jueves. Será el primer encuentro presencial del organismo desde la pandemia del COVID-19.

La Argentina es una de las naciones que desean incorporarse formalmente al BRICS, pero no la única: comparte su objetivo con otros 23 Estados. El objetivo era ampliar los destinos comerciales del país, para motorizar las exportaciones, generando nuevos ingresos de divisas.

El ingreso también habría permitido acceder a nuevas fuentes de financiamiento, particularmente el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) de los BRICS. El bloque representa a más del 42% de la población mundial, el 30% del territorio del planeta, el 23% del PIB mundial, y el 18% del comercio global.

Cuatro de los primeros mandatarios de los Estados miembros asistirán a la conferencia en forma presencial: Luis Inácio “Lula” Da Silva, de Brasil; Xi Jinping, de China; Narendra Modi, de la India; y Cyril Ramaphosa, de Sudáfrica. Por su parte, Vladimir Putin deberá ausentarse, por tener una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. Sin embargo, participará en forma virtual.