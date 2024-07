Orán: un boliviano con cápsulas de droga en su cuerpo huyó sin pagar una internveción de $ 5 millones y sin ser detenido

En un alarmante incidente ocurrido en Orán, un ciudadano boliviano fue ingresado de urgencia en el hospital San Vicente de Paul tras haber ingerido al menos 44 cápsulas de cocaína. La intervención médica, que resultó vital para salvar su vida, tuvo un costo estimado en 5 millones de pesos. El hecho ocurrió el pasado 19 de julio, cuando el hombre, cuyo rol de “mula” no había sido advertido hasta ese momento, se descompensó en la playa de transferencia. Esto llevó a que las personas que se encontraban con él lo trasladasen hasta la guardia del hospital, dejándolo allí abandonado. Al llegar al nosocomio, presentaba espuma en la boca, convulsiones y sufrió dos paros respiratorios. Tras realizarle una radiografía y una tomografía, se identificaron las cápsulas de cocaína y se notificó a Gendarmería para las acciones correspondientes. Sin embargo, lo que agrava aún más la situación es que el hombre no solo no abonó el monto millonario de la intervención, sino que además huyó del hospital sin ser detenido. Los médicos del hospital no ocultaron su bronca por la inacción de las autoridades competentes para retener al ciudadano boliviano, quien al momento de la intervención estaba infringiendo la ley.