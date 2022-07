Oscar Parrilli acusó a un juez de estar “puesto a dedo” para condenarlo a él y a Cristina Kirchner

El senador kirchnerista, Oscar Parrilli, tuvo un fuerte cruce con el juez Germán Castelli, el presidente del tribunal que lo juzga por irregularidades en la causa por el libro “La década ganada”. El dirigente del Frente de Todos está acusado por el delito de defraudación a la administración pública por haber autorizado el pago de 800 mil pesos como adelanto para el texto que nunca se imprimió.

En el comienzo del juicio, Oscar Parrilli le dijo a Germán Castelli: “Usted no es un juez natural, es un juez especial que está puesto aquí de una manera absolutamente ilegal y arbitraria“. El senador agregó: “Usted tuvo palabras muy agraviantes muy injuriosas, no solamente para mi persona sino para todos los senadores y obviamente también para la presidenta del cuerpo (Cristina Kirchner). Usted dice allí que nosotros participamos de una maniobra ilegal iniciada en el Consejo”.

Oscar Parrilli remarcó en su exposición contra el juez: “Usted sabrá lo que tiene que hacer, si seguirá con esta causa juzgándome, o no. Y si ya tendrá o no, a lo mejor, no lo sé, la sentencia escrita, más allá de lo que yo diga o las pruebas“.

La respuesta de Germán Castelli a las acusaciones de Parrilli

El presidente del tribunal le contestó al senador nacional: “Al no haber planteado recusación, en función de las palabras, le digo que yo soy un juez de la Constitución y estoy acá junto a mis colegas para garantizar un juicio justo al Señor Parrili y a las demás personas imputadas. Nada más”.