Oscar Ruggeri cruzó a Grabois: “Me rompí el orto 20 años, ¿cuál es el problema de que tenga una camioneta?”

El ex jugador de la Selección Argentina arremetió contra el dirigente gremial luego de haber criticado a los manifestantes del 17A que marcharon con autos de alta gama. Recientemente,, flamante campeón del mundo en 1986 con la Selección Argentina de fútbol, volvió a ser tendencia en las redes por sus intervenciones en el programa, del cual es panelista hace varios años. Sus dichos han tomado gran trascendencia, no por el deporte que lo forjó y vio crecer sino por la actualidad política y económica de sus comentarios.

Durante el programa del miércoles, el ex central apuntó contra Juan Grabois, quien había criticado a los manifestantes del 17A: “Se ven lo autos de alta gama. ¿Por qué un fiscal no actúa de oficio y les pone una multa?”, había expresado entonces el referente de la Confederacion de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

En ese sentido, Ruggeri aprovechó su momento al aire y se descargó contra el dirigente gremial: “Jugué 20 años al fútbol, me rompí el orto 20 años. ¿Cuál es el problema de que tenga una camioneta?”, comentó. “¿Cuál es tu problema Grabois? ¡Nos cortás la calle todo el año! Todo el año voy a trabajar y me cortás la calle“, expresó el ex jugador sin ocultar su enojo.