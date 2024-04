Otra vez sopa: Cristina Kirchner volvió con la misma soberbia de siempre

Nota extraída de TN por Jonatan Viale

La expresidenta parece el tío borracho que cuenta siempre los mismos chistes. Ahora, le quiere hacer creer a sus seguidores que Galperín es el problema de la Argentina.

¿De dónde viene la frase “otra vez sopa”? De Mafalda. La sopa era la comida de la guerra, barata y aburrida. Entonces, Mafalda, harta de tomar la sopa, le decía a su mamá: “¡Otra vez sopa!”.

Estos 30 segundos resumen a la perfección quién es Cristina Kirchner. Primero, el desprecio que le tiene a su propia gente. Los trata de burros, de ignorantes. “Les tiro miguitas para que me sigan”, “Yo te enseño”, “Yo tengo la verdad”, “Yo soy la vanguardia iluminada”. Por eso digo… otra vez sopa… la misma soberbia de siempre.

Luego viene la locura absoluta. Mercado Libre, el enemigo público del pueblo argentino. Primero, la que debería devolver todo lo que se robó es usted, señora. Se robaron hasta la máquina de hacer dinero. Lo interesante es que le pega a Mercado Libre, pero tiene acciones en Mercado Libre. Antes de que termine su gobierno, 1.667 acciones de “Mercado Libre” por $39.771.000.

Bueno, eso es el kirchnerismo. Odian Buenos Aires, pero viven en Recoleta. Odian Estados Unidos, pero compran en Miami. Odian Apple, pero compran el iPhone 15. Odian a Galperín, pero se compran acciones de Mercado Libre.

Ahora, hay que ser muy necio para creer que “Mercado Libre” es el gran problema de Argentina. O sea, el problema no son los políticos sino una empresa que genera 80.000 puestos de trabajo en 20 países.

Lo mismo con el superávit fiscal. Hace 20 años el superávit era bueno. Ahora resulta que tener superávit es malo. Era muy de derecha Néstor

¿Qué te quiero mostrar? Que Cristina está fuera de tiempo, quedó fuera de juego. Hay mucha gente que no entiende o no quiere entender la nueva era. Hay periodistas, conductores de televisión, políticos y empresarios que no ven el cambio de era porque siguen viviendo en un mundo analógico.

Tengo novedades. Primero, la gente quiere orden: basta de piquetes. Segundo, la gente quiere cuentas claras. Basta de curros. Tercero, la gente no quiere más iluminados. Basta de discursos largos, de la superioridad moral, del púlpito. Cuarto, la gente quiere sinceridad. Basta de coaching, de TikTok forzado, de focus group, de encuestas, de fingir algo que no sos, de corrección política.

Cristina no pega con este nuevo mundo. Cristina aburre, atrasa, es el tío borracho que cuenta siempre el mismo chiste, es el mago viejo al que ya le conocemos todos los trucos. Pero no es solo Cristina. Toda la oposición está huérfana de liderazgos y lo estamos viendo ahora con la ley de bases. No hay voz cantante.

Nueva encuesta: ¿Quién es el líder de la oposición? 50% nadie, 18% Axel Kicillof, 18% Cristina Kirchner, 3% Juan Grabois, 3% Martín Lousteau, 2% Sergio Massa, 1% Martín Llaryora, 5% otro. Fuente: Equipo Mide.

Ranking de imagen negativa de opositores: -37% Juan Schiaretti, -49% Jorge Macri, -59% Axel Kicillof, -60% Martín Lousteau, -61% Horacio R. Larreta, -63% Cristina Kirchner, -67% Sergio Massa. Fuente: Equipo Mide.

Y encima entre ellos están todos peleados. Escuchá lo que dijo la periodista Mengolini. Es genial. Lo importante es que la gente no se entere. Háganse pelota pero “off the record”.

¿Sabés que genera esto? Que las nuevas generaciones ven al kirchnerismo como algo rancio. Otra parte de la encuesta de Aresco: ¿Con qué partido o fuerza política tenés más cercanía política? 25,6% “LLA” / Partido Libertario, 19,4% peronismo no kirchnerista, 14,8% kirchnerismo, 7,9% macrismo, 5,9% radicalismo, 4,0% izquierda, 2,2% otros partidos, 19,2% ninguno, 1,2% no sabe.

Conclusión: El kirchnerismo va quedando reducido a un partido del conurbano y algunos sectores progres de Capital Federal y de Rosario. Hoy el kirchnerismo es el 15% del país.

Ahora, ¿qué hace Milei? Aprovecha y se sube. ¿Te soy totalmente sincero? A mí esta historia de pelearse con Cristina ya me pudrió. Me parece que atrasa bastante. Ya lo hizo Macri y perdieron mucho tiempo. Y se olvidaron de los problemas de la gente.

En serio: suelten a Cristina. 1. Ya no marca agenda, 2. Se la ve cansada, 3. Se la ve fuera de tiempo, 4. Convoca cada vez menos. Y, sobre todo, ha perdido toda autoridad moral para hablar después del espantoso gobierno que acaban de hacer.

Vos fijate qué hacía dentro del peronismo ya se cansaron de Cristina. Tiene razón: el kirchnerismo se está convirtiendo en un partido del conurbano de la provincia de Buenos Aires.

Entonces, dejen de perder tiempo en una persona que debería estar presa. Una buena manera de hacerlo es la ley de bases. ¿Qué estamos viendo justo ahora en diputados? La nueva alianza anti-Milei: kirchnerismo, massismo, izquierda, una parte del radicalismo, una parte del socialismo.

Se acaba de ordenar el sistema político argentino. El 55,65% de la población votó cambio. Milei fue el presidente con más votos desde que volvió la democracia.

Pero cuidado porque ese 55% no votó a Milei. ¿Qué votó? 1. Basta de kirchnerismo, 2. Basta de chamuyo, 3. Basta de mentira, 4. Basta de atraso, 5. Basta de trabas, 6. Basta de cepo, 7. Basta de autoritarismo, 8. Basta de violencia, 9. Basta de curros, 10. Basta de corrupción, 11. Basta de jueces militantes, 12. Basta de sindicalistas millonarios, 13. Basta de bloqueos.

Eso es lo que la nueva alianza anti-Milei no está viendo. La mayoría de la población votó un cambio de modelo de país. Por lo tanto, ir en contra de la ley de bases del nuevo gobierno es suicida incluso para ellos mismos.

Señores: Basta de sopa.

Opiniones libres; hechos sagrados.