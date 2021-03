Otro escandaloso audio de Leopoldo Luque sobre Diego Maradona: «La puede quedar en cualquier momento»

Anticipó que su paciente podía morir y pidió consejos para prepararse ante una eventual autopsia. «Voy a armar una historia clínica. Si se muere salimos hasta en la Billiken».

Tres meses antes de la muerte de Diego Maradona, Leopoldo Luque comenzó a prepararse ante la posibilidad de ser denunciado por irregularidades en su tratamiento y cuidado.

Según develan nuevos audios que publicó Infobae, Luque le expresó esa preocupación a Maximiliano Pomargo, cuñado del abogado Matías Morla y asistente del ex entrenador. «Voy a armar una historia clínica. Si se muere salimos hasta en la Billiken. Las hijas se quieren tirar en mi contra, los papeles tienen que estar bien ordenados”, comentó.

Además se refieren a los hábitos del futbolista, que aparentemente seguía consumiendo alcohol y marihuana luego de ser operado. «Que le siga dando porro Charly (un asistente) que vamos a salir hasta en Billiken. Es peligroso para todos. Volamos todos», le respondió Pomargo a Luque. «Hay que rajarlo. Esta semana tiene que volar», contestó Luque.

Luque, además, le habló a Vanesa Morla, la responsable de la contabilidad del día a día. «Diego la puede quedar en cualquier momento», lanza. Y continúa: «Voy a armar una historia clínica, bien armada. Necesito las fechas de todos los días que yo fui, desde la primera vez que fui y lo que hizo él en el medio también. Esa información. Potencialidades de muerte, él inminentes no tiene».

«Tiene una enfermedad crónica que es el alcoholismo, que sé yo. Responsabilidad no me cabe, pero si se llega a tirar alguien, ponele la familia en mi contra, la hija, quien sea, los papeles tienen que estar bien ordenados. Ese es el punto. Me enviás eso el lunes y yo ya me pongo en campaña, armo todo», dijo.

Acto seguido, le dice que le harán firmar a Diego un consentimiento «donde se le explica el tratamiento, los pros y los contra y si está de acuerdo o no». «Y él eso lo tiene que firmar. Que se firme que él es consciente de todo: que no debe tomar alcohol, de que eso le afecta, de lo que se le explica, que se le solicita salud mental y él no quiere. Todo”, cerró.