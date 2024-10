Pablo Moyano habló de la interna en el PJ: “Milei se nos caga de risa, la confrontación es en la calle”

El integrante de la CGT apuntó contra la fuerte disputa por la conducción del peronismo y pidió una lista de unidad para enfrentar al Gobierno.

Mientras crece la disputa interna por la conducción de PJ nacional, que tiene enfrentados a Cristina Kirchner y a los gobernadores peronistas, el dirigente del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, pidió unidad para enfrentar al gobierno de Javier Milei.

“Una lista de unidad sería mostrarle fortaleza al Gobierno; hoy Milei se nos caga de risa, estamos viendo si Quintela tiene tres avales más o no. La confrontación es en la calle”, sostuvo el integrante de la conducción de la Confederaron General del Trabajo (CGT).

En ese sentido el gremialista indicó en declaraciones radiales que hoy “se habla de la interna del PJ como si fuera a cambiarle la vida a los trabajadores”. Y defendió la postura del gobernador bonaerense Axel Kicillof de no apoyar públicamente a ninguno de los dos candidatos en el PJ, que son Cristina Kirchner y Ricardo Quintela.

“El maltrato que le han hecho a Axel Kicillof, con el desgaste que le hace el Gobierno, no le viene bien a nadie. La lista que yo hubiera integrado sería Todos Adentro. Soy afiliado, pero no sé si voy a votar el 17 de noviembre. Yo estoy pensando en el 30 de octubre, cuando va a haber un paro contundente. Seguramente iré a votar, no sé. Ser peronista no es ir a votar en una interna, es defender al laburante, yo el peronismo lo milito todo el día”, remarcó Moyano.

Asimismo, apuntó: “La del PJ es una elección totalmente a destiempo; yo no veo a los camioneros preguntando cuándo se vota. Una interna como si fuera patria o muerte mientras en el coloquio de IDEA se siguen proponiendo leyes contra los laburantes. El enemigo no es Axel ni Cristina ni Quintela, el enemigo es Milei”.

En tanto el referente destacó la convocatoria al paro del transporte por 24 horas para el próximo 30 de octubre metiéndole presión a la CGT para que se pronuncie al respecto, “Se jactan todas las mañanas de que cierran tal o cual organismo, ¿qué me voy a sentar a hablar yo con esos tipos?”, dijo en relación al dialogo que mantiene la central obrera con la gestión libertaria.

“Después del 30 de octubre se decidirá la situación del sector que representamos, si continuar en la CGT o proponer una profundización del plan de lucha que arrancó con el paro de enero”, concluyó Moyano.