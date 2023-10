Pacto Milei – Massa: la Casa Rosada reveló reuniones secretas con operadores libertarios desde 2020

Según los registros oficiales, figuras clave de La Libertad Avanza mantuvieron numerosos encuentros con funcionarios oficialistas.

En medio de sospechas de un pacto entre los candidatos presidenciales Sergio Massa y Javier Milei, fuentes de la Casa Rosada revelaron que operadores clave del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) mantuvieron reuniones privadas con importantes funcionarios del gobierno de Alberto Fernández desde 2020 hasta 2023. Si bien ambas partes niegan un acuerdo político, estos encuentros revivieron los rumores sobre un acuerdo de cara a las elecciones de octubre y, de ser el caso, con una mirada hacia una segunda vuelta.

Los contactos en cuestión involucran al candidato a jefe de gobierno porteño de LLA, Ramiro Marra, y al legislador porteño y operador de Milei, Eugenio Casielles. Ambos también han negado cualquier tipo de acuerdo político y aseguraron que las reuniones fueron sobre temas de política y la Ciudad, respectivamente.

Las reuniones fueron constatadas a través de registros oficiales de ingresos y egresos de la Casa Rosada, cedidos al medio iProfesional por el periodista Ignacio Grimaldi de CNN, quien los obtuvo a través de un pedido de acceso a la información.

Los encuentros incluyeron al vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos, al secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario, Fernando “Chino” Navarro, y al subsecretario de Asuntos Políticos de la Presidencia, Nicolás Agustín Ritacco, quien tiene una relación directa con el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, uno de los colaboradores más cercanos del presidente Alberto Fernández.

Además, se sugiere que desde 2021 hubo compromisos de apoyo político y logístico por parte de La Libertad Avanza para debilitar a Juntos por el Cambio en las elecciones legislativas de ese año y en las presidenciales de 2023. Sin embargo, tanto LLA como la Casa Rosada han negado explícitamente la existencia de un pacto político entre Massa y Milei.

Según los registros, Ramiro Marra se reunió el 18 de junio de 2021 entre 16 y las 17.45 con Juan Manuel Olmos, actual colaborador de Massa en la campaña. Además, en ese encuentro también figura la presencia del legislador porteño Casielles, que había sido elegido en 2019.

“Sí, me reuní con él porque nos conocimos en Puiggari, la clínica adventista de Entre Ríos, que la recomiendo, y quedamos en tomar un café. Hablamos de política como en todos lados, como hablo con legisladores del macrismo. Pero soy antikirchneristas y esta es una operación berreta”, dijo Casielles por su parte.

El armador original de LLA en la Ciudad de Buenos Aires y legislador porteño, candidato a la reelección por LLA, mantuvo 10 reuniones entre 2020 y 2023, de las cuales asegura que fue a hablar temas de la Legislatura y de la Ciudad, y no del partido. “Yo tenía que hablar un tema de la Ciudad. Olmos conoce mucho de la Ciudad y tiene legisladores. Creo que era un tema de una votación, a ver qué iban a hacer”, dijo Casielles a iProfesional. “No tuvo nada que ver con la conformación de La Libertad Avanza. Para nada”, sentenció el legislador.

Consultado sobre estos encuentros, Juan Manuel Olmos reconoció la visita de los operadores libertarios y señaló: “No lo recordaba, pero puede ser, porque lo conocí a Marra precisamente a principios del 2021 en Puiggari. Él me contó (en Puiggari) que laburaba con Marco Lavagna, que había sido asesor de él en el Congreso. Intercambianos contactos en Entre Ríos”. Además, agregó: “No fue nada transcendente, por eso no lo tenía muy presente. No recuerdo haber vuelto a hablar”.