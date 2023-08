Pampita habló sobre la llegada de otro hijo y dejó en shock a todos

La modelo reveló detalles de su vida privada junto al empresario Roberto García Moritán. Pampita aseguró que le gustaría tener más integrantes en su familia, ya que le encanta ser mamá.

15 agosto 2023 – 08:58

Pampita espera la llegada de un nuevo hijo y dejó en shock a todos.

Pampita atraviesa un gran momento profesional en la televisión y personal junto a su esposo Roberto García Moritán. La modelo participó del programa de espectáculos de Ángel de Brito y reveló su interés por la llegada de otro hijo a la familia, pero aseguró que su pareja no estaría de acuerdo. Pampita habló sin filtro sobre su relación con la mamá de Benjamín Vicuña: “Viene mucho”

El conductor del ciclo le consultó por sus ganas de ser mamá una vez más y su colega contestó: “Yo si, pero Robert no”. “Me encanta ser mamá”, insistió la encantadora mujer que tiene cuatro hijos: Bautista, Benicio, Beltrán Vicuña y Ana García Moritán.

En ese sentido, resaltó que le gusta mucho trabajar y recordó su etapa embarazada en el Bailando por un sueño: “El embarazo fue fuerte porque estaba ahí todas las noches y estuve hasta el momento del parto. Hice el programa hasta las 12 de la noche y me fui a tener familia, increíble”.

“Con Bauti tenía un bebé de dos meses, con una cesárea, y ahí también estaba ensayando. Pero bueno yo siempre estoy teniendo hijos”, bromeó la conductora de televisión.

Desde un ámbito laboral, Pampita mencionó: “‘Qué buena está esta oportunidad, no la quiero desaprovechar’, porque no sabes qué va a pasar el próximo año. La tele es re inestable. Entonces cuando aparece algo sí agarro viaje, no lo pienso dos veces”.

Por otro lado, Carolina Ardohain anunció que, aparte de participar en el programa Bailando 2023, continuará siendo parte de Los 8 escalones, el programa conducido por Guido Kaczka. Al ser cuestionada sobre cómo logró combinar ambas participaciones, mencionó que ninguna de las partes estuvo dispuesta a pagar por exclusividad.

La familia de Pampita podría tener un nuevo integrante.

Pampita aseguró que nunca trabajaría con una actriz

Ayer, Yanina Latorre le consultó por su labor frente a la cámara y su relación con sus colegas. La actriz no dudó en responder: “Sí, hay una. ¿Por qué? Porque me parece que no tuvo empatía, de mujer a mujer”.

Y cerró el tema con un contundente mensaje reflexivo: “Dios es muy sabio en esas cosas, te cruza en el momento que te tenés que cruzar, así que yo voy a esperar”.