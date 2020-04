Para el Financial Times, “el coronavirus es una catástrofe de la que no nos recuperaremos en décadas”

Martin Wolf, una de las plumas más destacadas del periódico económico más importante del mundo, avizora que «miles de millones de personas, van a estar en la más desesperada situación social, económica y psicológica»El columnista más reconocido del diario económico Financial Times, y quizás el más importante a nivel mundial, Martin Wolf, pronosticó que el planeta se dirige a una

“En todos los países, el mío y obviamente el suyo (N de R: la nota fue realizada al periodista Hugo Alconada Mon), millones de personas, miles de millones de personas, van a estar en la más desesperada situación social, económica y psicológica”, dice Wolf, de 73 años.

Y avizora un panorama sombrío. “Los políticos han cometidos demasiados errores en los últimos meses. No soy muy optimista de que todo esto mejore”. “En el peor de los casos, dice Wolf, “podemos terminar con la depresión económica más grande en la historia, con una pandemia descontrolada que matará a decenas de millones de personas, y el mundo quedará absolutamente transformado, para peor, de maneras que no podemos concebir aún. Así que, si no mejoramos nuestra actuación, bueno…estamos en una situación muy aterradora”.