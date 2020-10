Para evitar quedar detenido, Cornejo debe presentarse dos veces por semana en Ciudad Judicial

La medida fue ordenada por la Jueza de Garantías, Sandra Espeche, quien desestimó el pedido de detención formulado por la fiscal Verónica Simensen de Bielke. Además se le prohibió salir del territorio provincial.

Tras el pedido de detención efectuado por la fiscal Verónica Simensen de Bielke, el ex intendente de Quijano, Manuel Cornejo, imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y peculado (cuatro hechos), todo en concurso real, se presentó ante la Justicia a los fines de demostrar que “no existe riesgo de fuga”.

En compañía de sus abogados Darío Palmier y Gonzalo Quinteros Navarro, señaló que a lo largo de los más de ocho meses que lleva la investigación preliminar, mantuvo una conducta procesal intachable, habiéndose presentado espontáneamente a todas las audiencias.

Los letrados aclararon que el ex intendente prestó colaboración con todas las diligencias que fueron ordenadas, por lo que no se observa ningún peligro para la investigación, a la vez que señalaron que no existe riesgo de fuga, pues el sindicado posee arraigo suficiente en la Provincia, donde tiene el asiento de su grupo familiar y afectivo.

En vista de ello, la jueza de Garantías 6 Sandra Espeche desestimó el pedido de la fiscalía pero ordenó que durante el trámite de la causa, Cornejo deba presentarse dos días a la semana, en horarios fijados por resolución, para garantizar su constricción a la ley.

Además se fijó la prohibición de salir de la provincia y del país sin autorización judicial previa, para lo cual se ordenó al imputado la entrega inmediata de su pasaporte.

Por último, señalaron que deberá abstenerse de concurrir a cualquier tipo de reunión y se fijó la prohibición de contacto con otras personas imputadas en la causa.