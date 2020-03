Para hacer frente a la cuarentena: las series y películas que se estrenan en abril en Netflix

2020-03-31

Se estrenará la cuarta parte de “La casa de papel” y la esperada cuarta temporada de “The Last Kingdom” junto a la segunda entrega de “After Life”.

Todavía está vigente la cuarentena en varios países para contrarrestar la pandemia de coronavirus, y en ese contexto Netflix se volvió un aliado fundamental para pasar los días puertas adentro. Por eso en abril llegarán novedades a la grilla del gigante de streaming.

Este mes estará disponible la cuarta parte de la serie española, La casa de papel. Además, se estrenará una de las más esperadas: la cuarta temporada de The Last Kingdom, en la que Uthred, el protagonista, regresará para encarar nuevas batallas. También debutará la segunda temporada de After Life, el drama, con dosis de humor negro, sobre un hombre que atraviesa un duelo tras la muerte de su esposa.

Entre las películas, estarán disponibles clásicos como Forrest Gump, con Tom Hanks​ y se presentará un filme sobre el fenómeno de La casa de papel, la serie más popular producida en España durante los últimos años.

Series

1 de abril

Community (Temporadas 1 a 6)

JoJo’s Bizarre Adventure (Temporada 3)

La piloto (Temporada 2)

Niquelao! EE.UU. (Temporada 4)

Pokémon: Serie Sol y Luna (Temporada 3)

Nailed It! (Temporada 4)

Del Sunderland hasta la muerte (Temporada 2)

How to Fix a Drug Scandal (Temporada 1)

3 de abril

La casa de papel (Temporada 4)

The Innocence Files (Temporada 1)

6 de abril

El show de Big Show (Temporada 1)

9 de abril

Hi Score Girl (Temporada 2)

10 de abril

Brews Brothers (Temporada 1)

Il processo (Temporada 1)

14 de abril

Outer Banks (Temporada 1)

15 de abril

The Walking Dead (Temporada 9)

16 de abril

Fauda (Temporada 3)

17 de abril

#blackAF (Temporada 1)

El Dragón: El regreso de un guerrero (Temporada 2)

Jugando con fuego (Temporada 1)

20 de abril

The Midnight Gospel (Temporada 1)

Cocina con cannabis (Temporada 1)

23 de abril

La casa de las flores (Temporada 3)

24 de abril

After Life (Temporada 2)

26 de abril

The Last Kingdom (Temporada 4)

29 de abril

Summertime (Temporada 1)

Yo nunca (Temporada 1)

Extracurricular (Temporada 1)

Películas

1 de abril

Proyecto Rampage (2018)

15:17 Tren a París (2018)

Big Fish (2003)

Cazafantasmas (2016)

Cazafantasmas 2(1989)

El castillo ambulante (2004) (Studio Ghibli)

El dictador

En carne viva

El recuerdo de Marnie (2014) (Studio Ghibli)

El viento se levanta (2013) (Studio Ghibli)

Eyes Wide Shut (1999)

Forrest Gump

Guerra de los mundos

La colina de las amapolas (2011) (Studio Ghibli)

Mad Max (1979)

Mad Max 2 (1981)

Maria Antonieta (2006)

Noche de juegos (2018)

Pompoko (1994) (Studio Ghibli)

Ponyo en el acantilado (2008) (Studio Ghibli)

Ready Player One (2018)

Sólo tú

Susurros del corazón (1995) (Studio Ghibli)

Una dama sobre ruedas

The To-Do List (2013)

The Warriors (1979)

3 de abril

La casa de papel: El fenómeno (2020)

4 de abril

Misión de rescate

Mentiras peligrosas

10 de abril

África mía

Amor. Boda. Azar

Cola de tigre

¿Conocen a Joe Black?

El club de los cinco

Mi primer gran combate (2020)

La pelea estelar

La vida escolar

12 de abril

Atómica

16 de abril

Focus: Maestros de la estafa

17 de abril

Fiebre del ladrillo (2020)

La tierra y la sangre (2020)

Sergio (2020)

22 de abril

El silencio del pantano

23 de abril

Loco por vos

24 de abril

Tyler Rake (2020)

26 de abril

Barry Seal: Sólo en América

Niños y familia

3 de abril

Spirit: Cabalgando libre – Academia de equitación Centella (Temporada 1)

10 de abril

Pie pequeño: En busca del valle encantado

15 de abril

Stuart Little 2: La aventura continúa

17 de abril

Los héroes del apocalipsis: Libro 2

Barbie Dreamhouse Adventures: ¡Vamos, equipo Roberts! (Temporada 1)

Los últimos frikis del mundo (Temporada 2)

20 de abril

Los hermanos Willoughby (2020)

Documentales y especiales

1 de abril

Los problemas de la química

The Iliza Shlesinger Sketch Show

David Batra: Elefanten i rummet

14 de abril

Chris D”Elia: No Pain

16 de abril

Mauricio Meirelles: El camino del caos

29 de abril

Condena y redención: El caso de Cyntoia Brown

Anime

1 de abril

Se levanta el viento

El recuerdo de Marnie

La guerra de los mapaches

La colina de las amapolas

El increíble castillo vagabundo Ponyo y el secreto de la sirenita A