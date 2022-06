“Para humo ponete una parrilla”: Ofelia Fernández cargó contra Felipe Miguel

El jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, se presentó en la Legislatura porteña para exponer sobre su gestión y responder preguntas. La legisladora del Frente de Todos, Ofelia Fernández, protagonizó uno de los momentos más candentes de la sesión.

“Yo presenté un proyecto para que los niños y niñas de las escuelas tengan la mejor comida de Capital Federal, lejísimos estamos de esa realidad. Le pregunto al señor jefe de Gabinete, tiene algo para decir respecto al funcionamiento del servicio de alimentación escolar. Capaz están demasiado ocupados con el tema de prohibir el lenguaje inclusivo“, comenzó Ofelia Fernández.

"Ofelia":

Por declaraciones de Ofelia Fernández durante la sesión de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires pic.twitter.com/q4ojMJ5CrG — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 28, 2022

La legisladora del Frente de Todos agregó: “Lo que me tiene ahora realmente desvelada es esto de que ‘la transformación no para’. Lo que no para son los carteles de ‘la transformación no para’. Están gastando 8 millones de pesos por día en publicidad y propaganda“.

Finalmente, Ofelia Fernández le dijo a Felipe Miguel: “Ojalá hoy por primera vez, con mucha esperanza, nos respondas algo. En lo posible que sea sin mentirnos, señor jefe de Gabinete. Porque para humo ponete una parrilla, armá un fogón con tus amigos“.

La respuesta de Felipe Miguel a Ofelia Fernández

El jefe de Gabinete porteño le manifestó a la legisladora: “Desde la Dirección General de Escuelas del Ministerio de Educación se realizan las verificaciones de los servicios alimentarios que se brindan en los establecimientos de gestión pública de la Ciudad. Para recepción de reclamos se encuentran habilitados diferentes canales: correos electrónicos, vía telefónica…”.