Para seguir llorando: Pelé le escribió una carta a Maradona, a siete días de su fallecimiento

El astro brasileño lo recordó con mucho afecto y lamentó que el mundo futbolero los haya enfrentado durante tanto tiempo.

“Hoy han pasado siete días desde que te fuiste. A muchas personas les encantó compararnos toda su vida. Fuiste un genio que encanto al mundo. Un mago con la pelota a sus pies. Una verdadera leyenda. Pero sobre todo eso, para mí, siempre serás un gran amigo, con un corazón aún más grande”, inicia el posteo en la cuenta oficial de Facebook.

“Hoy, sé que el mundo sería mucho mejor si pudiéramos compararnos menos y empezar a admirarnos más. Así que, quiero decir que eres incomparable”, agregó.

Pelé acompañó el mensaje con varias fotos junto con el Diez. La más actual data del 2016 en París, cuando ambos participaron de una exhibición en los jardines del Palais-Royal en vísperas de la Eurocopa.

“Con tu manera única y particular, nos enseñaste que tenemos que querer y decir ‘te amo’ mucho más a menudo. Tu pronta partida no me dejó decirtelo, así que solo escribiré: Te amo Diego”, se lee en uno de los párrafos más emotivos.

“Mi gran amigo, muchas gracias por todo nuestro viaje. Un día, en el cielo, jugaremos juntos en el mismo equipo”, se despidió O Rei.