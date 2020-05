Para un diputado de Carrió, Máximo Kirchner ya lanzó su candidatura presidencial

El diputado Juan Manuel López se mostró preocupado al escuchar el discurso de Máximo en el cierre de las sesiones virtuales: «Yo estaba en el recinto a pocos metros. Me sorprendió porque suele ser una persona muy tranquila, inteligente, pero dio un discurso perverso anoche», cuando lo consultaron por el discurso que dio el legislador del Frente de Todos en el cierre de la última sesión virtual.

“Máximo Kirchner lanzó anoche su candidatura presidencial. Es diputado, puede estar en cualquier sucesión si la Argentina va con todo. Todos sabemos que él es el proyecto por los próximos cuatro años”, analizó López.

Y agregó que, a su parecer, su candidatura podría darse “en 2023 o cuando le toque a otra persona gobernar la Argentina”.

“Mucho se ha escrito, desde hace mucho tiempo, que Máximo es el candidato para 2023 y que Alberto es el ordenador circunstancial. Máximo dio esa sensación porque obviamente va a haber varias muertes por la pandemia. Y él es el único que no tiene responsabilidad de Gobierno. A mi me preocupó mucho escuchar eso. Yo estaba en el recinto a pocos metros. Me sorprendió porque suele ser una persona muy tranquila, inteligente, pero dio un discurso perverso anoche”, continuó.

“El discurso de Máximo Kirchner en Diputados fue perverso. Nos colocó a nosotros del lado de la muerte y a ellos del lado de la vida y yo diría: ¿a quién más coloca del lado de la muerte en Argentina? ¿Va a haber más muertes en la Argentina? Seguramente, ya las está habiendo. ¿Y él va a ser la vida y el Presidente va a ser la muerte? ¿O Axel Kicillof va a ser la muerte? ¿O Larreta va a ser la muerte?”, se preguntó el diputado, en diálogo con el programa Mirá lo que te Digo por LN+.