Paraguay reclamará a la Argentina por las estrictas medidas anti COVID de Gildo Insfrán

El enviado de Mario Abdo Benítez al país habló sobre las dificultades impuestas por el gobernador incluso al tránsito de mercadería entre los países

Euclides Acevedo, canciller desde enero de Paraguay, aseguró durante una entrevista con Infobae que le preocupa lo que está sucediendo en la Formosa de Gildo Insfrán, donde el gobernador decretó una vuelta a fase 1 de la cuarentena ante un mínimo aumento de casos, lo generó una semana de fuertes manifestaciones reprimidas por la policía.

“El final de la pandemia no respeta fronteras, la pandemia no es solo sanitaria, es también política y social. Hemos intentado varias veces con el amigo Gildo Insfrán llegar a acuerdos de tránsito y tráfico y encontrar un protocolo sanitario que se compadezca con el económico y comercial. Nos preocupa, claro que nos preocupa lo que pasa con nuestros vecinos. Lo que pasa en Formosa y lo que pasa en Posadas”, aseguró el canciller de Mario Abdo Benítez.

Además, aseguró que no se ha podido llegar a ningún acuerdo con Insfrán “porque están preocupados y tienen un cordón sanitario sumamente fuerte. Ni los chaqueños pueden llegar a Formosa. Pero vamos a seguir insistiendo. La hermana provincia de Formosa es nuestra vecina privilegiada junto con Misiones, y queremos encontrar algún hueco”.

Acevedo explicó que le piden al gobernador “tratar de encontrar un protocolo sanitario y uno comercial, como lo hicimos con Ciudad del Este y Foz de Iguazú, o entre Pedro Juan Caballero y Ponta Porá. Queremos acuerdos fronterizos lo antes posible, para nosotros es sumamente preocupante que los paraguayos no puedan entrar a la Argentina”.

Y que, si Insfrán no ofrece soluciones, intentarán contactar al gobierno nacional: “Es uno de los puntos que vamos a plantear cuando me vea con Solá la próxima semana. La pandemia no nos puede aislar tanto. Con precauciones hay soluciones, pero este bicho de mierda no respeta las urgencias ni necesidades económicas”.