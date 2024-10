Patricia Bullrich apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta: “No quería tocar los piquetes por miedo a que haya muertos”

En medio de la interna del PRO, la ministra de Seguridad criticó al exjefe de Gobierno y habló de su relación actual con Mauricio Macri.

El veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario volvió a generar tensiones dentro del PRO y Patricia Bullrich se mostró cada vez más distante al partido que representó en la última elección presidencial y más cercana a La Libertad Avanza.

“La discusión de fondo en la Argentina es votar por un gobierno y tirarse a la pileta. Yo lo hice [entre 2015 y 2019] y había cosas en las que empujaba y no salían”, señaló, y agregó: “A Macri lo respeto mucho, fui su ministra. Pero hubo un error que reconoce él mismo en su libro: faltó shock”.

Respecto de su candidatura el año pasado, indicó: “En las PASO gané porque fui con una política de no tibieza, como se está haciendo ahora. Con esa línea gané. Y sin la dirigencia; ellos estaban del lado de Larreta“.

Fue entonces que volvió a criticar al expresidente: “En este momento hay que empujar el carro y no lo hace. No se puede apoyar unas cosas y otras no. Una vez que lleguemos a destino podemos contar las rayitas del melón, pero ahora hay que empujar. Por supuesto que me tomaría un café con él, porque el problema no está en la letra chica”.

A su vez, adelantó que le informaron que parte del PRO insistirá con la ley de financiamiento vetada este jueves por Milei.

Tras señalar que la marcha del miércoles fue “menos auténtica que la primera”, apuntó contra Larreta, quien incluso participó de la manifestación en la calle.

“No quería tocar los piquetes. Tenía miedo de que hubiera muertos. Si gobernás con miedo, gobernás mal”, aseguró.

“Milei es muy generoso con todos los que trabajamos en el equipo. Nosotros siempre fuimos por el buen camino. Él está rompiendo con las corporaciones. Él cree que algunos periodistas juegan sucio y lo dice en la cara”, dijo sobre el actual mandatario.

Sobre su posible candidatura el año que viene, comentó: “No quiero, estoy haciendo un trabajo en el ministerio de Seguridad, que le hace falta al país. Prefiero seguir con esto”