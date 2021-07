Patricia Bullrich y Jorge Faurie desmintieron al canciller de Bolivia y aseguran que "hay algo raro"

Los ex ministros intentaron despegar al Gobierno de Macri de las denuncias de Bolivia y remarcaron que se brindó ayuda a ex funcionarios de aquel país

La ex ministra de seguridad Patricia Bullrich negó que el gobierno de Mauricio Macri haya enviado «material bélico» al país vecino durante la crisis política que terminó con la salida de Evo Morales.

En ese sentido, Bullrich fue terminante: «Nunca paso por mis manos pedido de material para la Fuerza Aérea Boliviana«.

Además, la ex funcionaria no solo negó la acusación del canciller boliviano Rogelio Mayta sino que destacó haber brindado «protección» a los ex funcionarios de aquel país.

«Nuestro país colaboró con Bolivia enviando gendarmes para proteger la Embajada de Argentina en La Paz, en la que se encontraban miembros del gobierno de Evo Morales, incluido su Ministro del Interior, protegidos en nuestro territorio», expresó Bullrich a través de su cuenta en Facebook.

La prueba aportada por Mayta es un escrito en el que el entonces jefe del ejército boliviano, Jorge Terceros Lara, le dirigió al ex embajador argentino Normando Álvarez García, en agradecimiento por la supuesta colaboración, y detalla las municiones recibidas.

«Gendarmería evacuó de un hotel a periodistas argentinos que estaban en peligro y a funcionarios del gobierno boliviano, y los acompañó hasta la frontera. Entraron a la Argentina por Salta, donde pidieron asilo», detalló Patricia Bullrich.

«Todo esto fue público y se transmitió en directo por todos los medios; incluso la llegada de los gendarmes argentinos en un avión Hércules».

Alberto Fernández pidió disculpas

El presidente Alberto Fernández había dirigido una carta a su par de Bolivia, Luis Arce, en la que se disculpaba «con dolor y vergüenza» por la supuesta colaboración de la gestión Macri con el derrocamiento de Evo Morales en 2019.

Bullrich, sin embargo, asegura que tal maniobra nunca existió. «Se hizo todo lo contrario a lo que manifiesta el presidente Fernández: se ayudó a los funcionarios de Evo Morales, se resguardó la Embajada Argentina y a los periodistas que estaban bajo el asedio de los manifestantes», remarcó la actual dirigente de la oposición.

Por su parte, el ex canciller Jorge Faurie trató de despegar al Ministerio de Relaciones Exteriores, que en noviembre de 2019 él mismo encabezaba, de la denuncia realizada por el gobierno de Luis Arce.

«La Cancillería no tuvo ningún tipo de intervención de envío de material», dijo en diálogo con el canal IP Noticias.

«El embajador (por Álvarez García) recibió instrucciones de recibir a funcionarios del gobierno de Morales. No hay ninguna índole de la Embajada como para poder enviar ese material», señaló aunque la carta enviada por el exgeneral de la Fuerza Aérea Boliviana tiene como destinatario al entonces diplomático argentino en La Paz.