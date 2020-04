Paul McCartney: “Los chinos necesitan ser más limpios y menos medievales”

De esta manera, el músico inglés de 77 años alimentó la teoría de que estos animales podrían ser los causantes de la propagación del virus

En una entrevista radial, el Beatle expresó su preocupación por la situación en China y calificó de “medieval” la costumbre de comer murciélagos: “Deberían cerrar los mercados callejeros en China donde venden murciélagos”.

“Realmente espero que esto signifique que el gobierno chino diga: ‘Ok, muchachos, realmente tenemos que ponernos súper higiénicos por aquí’. Y seamos sinceros, es un poco medieval comer murciélagos”, expresó el artista en una entrevista radial con el programa The Howard Stern Show.

El ex Beatle fue categórico sobre la necesidad de tomar medidas más estrictas en cuanto a la limpieza: “No tenía por qué morir toda esta gente. ¿Y por qué? Por todas sus prácticas medievales. Simplemente necesitan ser más limpios . Esto debería hacer que lo sean a partir de ahora. Si esto no hace que cambien, no sé qué lo hará”.

Recordemos que el músico es un férreo defensor de los derechos de los animales y es vegetariano desde hace más de cuatro décadas: “Entiendo que parte de esto es que la gente lo hace desde siempre, pero así sucede con todo. También la esclavitud se practicó durante siglos y en algún momento hay que cambiar las cosas”.