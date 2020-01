Pensó que su mejor amiga salía con su ex, le mordió la mejilla y la imagen de su rostro generó conmoción

Las dos jóvenes se cruzaron en un bar y una de ellas reaccionó de la manera más violenta: “Sentí un líquido frío gotear por el interior de mi pecho”.

Las peleas por celos a veces pueden terminar de una manera realmente violenta, y así fue lo que sucedió con estas dos jóvenes en Escocia.

Kyra Strachan, de 18 años, se encontraba en un bar de la ciudad de Dundee, cuando fue brutalmente atacada por su mejor amiga, Danielle Gaffer, de 19.

La situación comenzó en las afueras del club nocturno, cuando Danielle quiso golpear a una mujer que accidentalmente la había chocado. Ella siempre se había caracterizado por tener un fuerte carácter, según lo que contó Kyra al medio británico The Sun.

Fue por ese motivo que poco a poco comenzaron a distanciarse, y ella empezó a salir con sus viejos amigos. Al enterarse que Danielle leyó la publicación en redes sociales, sintió temor: “Sentí un líquido frío gotear por el interior de mi pecho, era miedo”.

Los días pasaron, la situación se había calmado un poco entre ambas, pero de todos modos existía una cierta tensión por un tema de celos. Hasta que todo explotó cuando Kyra volvió a salir con viejos amigos, y Danielle se la encontró en el boliche.

Se abalanzó sobre ella, le tiró de los pelos y comenzó a golpearla en la cara, aunque jamás se imaginó que le mordería la mejilla de manera tal brutal que le arrancaría la piel.

“Tenía sangre goteando de mi boca y bajando por el cuello cuando la seguridad la detuvo”, contó después de que la llevaron al hospital, mientras Danielle era arrestada y acusada de asalto.

“Tuve que esperar hasta la mañana siguiente para que me cosieran la mejilla, con ocho puntos de sutura que me volvieron a unir la piel de la cara. Me dijeron que estaría marcado de por vida“, narró.

Y concluyó que supo el motivo del ataque: “Ella había ido por mí por un rumor de que había estado con uno de sus ex novios”.

