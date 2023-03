Pese a la ola de violencia narco, el Senado prolonga su parálisis y aún no se activó el trabajo en comisiones

Nota extraída de TN por Sebastián Aulicino

La Cámara Alta, donde manda Cristina Kirchner, no trata un proyecto en el recinto desde el 16 de noviembre pasado y desde la apertura de sesiones no hubo actividad parlamentaria. Negociaciones entre los bloques opositores tras el quiebre del FdT.

Ni Messi lo logró. A diferencia de Diputados, donde la escalada de la violencia narco en Rosario puso en movimiento a la Cámara y a sus legisladores, el Senado, pasada ya una semana desde la apertura de sesiones, sigue en estado de parálisis. Al Frente de Todos, tras la fractura del bloque, se le complica aún más la posibilidad de conseguir quorum y armar una sesión; entre la oposición y la nueva bancada integrada por exoficialistas avanzan las negociaciones, pero las comisiones están bajo control del kirchnerismo. La campaña electoral abona la inactividad.

La Cámara Alta no tuvo en la última semana actividad legislativa en términos formales: más allá de encuentros entre senadores, no solo no hubo ni un intento por sesionar, sino que ni siquiera hubo reuniones de comisión, donde los proyectos se debaten antes de estar en condiciones de pasar al recinto. Por ahora, solo había rumores de posibles reuniones de comisión para los próximos días, sin sesión a la vista.

De hecho, desde que el presidente Alberto Fernández encabezó la Asamblea Legislativa y abrió el periodo de sesiones ordinarias, la mayor actividad que tuvo el Senado fue el sorpresivo acto de Cristina Kirchner, este miércoles, con una entrega de distinciones a Abuelas de Plaza de Mayo. La Vicepresidenta habló y dejó críticas a la Justicia y mensajes para la interna oficialista.

Cristina Kirchner entrega en el Senado, la mención de Honor «Juana Azurduy» a las Abuelas de Plaza de Mayo: Foto NA

La semana parlamentaria se fue, Cristina no estará este viernes en el Senado: viaja a Río Negro y hablará por primera vez tras conocerse los fundamentos de la condena en su contra por la causa Vialidad. Buena parte de los senadores están en estos momentos en sus provincias. Los años electorales no suelen ser propicios para la actividad parlamentaria y la Cámara alta no sesiona para tratar un proyecto desde el 16 de noviembre pasado.

En paralelo, luego de que balearan el supermercado de la familia Roccuzzo en Rosario, con una amenaza para Lionel Messi, Diputados avanzó esta misma semana con un proyecto para fortalecer a la Justicia de la provincia de Santa Fe, con mayores recursos para enfrentar al crimen organizado y el narcotráfico.

El texto tuvo dictamen en las comisiones de Justicia y de Legislación Penal, y la próxima semana tendría el de Presupuesto, para quedar ya en condiciones de ir al recinto. La Cámara Baja también recibió este jueves al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, para que diera explicaciones sobre la escalada de violencia en Rosario y las políticas del Gobierno para combatirla.

El Senado, donde a pesar de la fisura oficialista sigue mandando Cristina Kirchner, no avanzó siquiera en el nombramiento de los integrantes de la comisión bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal que debería avanzar con el proceso de implementación del sistema acusatorio en Santa Fe, algo que reclaman legisladores santafecinos de todos los espacios. Diputados ya nombró a los integrantes de esa bicameral hace tiempo.

Guillermo Snopek, María Eugenia Catalfamo, Carlos Espínola y Edgardo Kueider abandonaron el Frente de Todos y crearon un nuevo bloque junto a la cordobesa del PJ disidente, Alejandra Vigo (Foto: Bloque Unidad Federal).

Pero si hubo algunas conversaciones entre bloques. A mediados de febrero, los senadores Guillermo Snopek, María Eugenia Catalfamo, Carlos “Camau” Espínola y Edgardo Kueider abandonaron el Frente de Todos y armaron, con la cordobesa del PJ disidente, Alejandra Vigo, el bloque Unidad Federal.

Juntos por el Cambio y Unidad Federal comparten algunos proyectos de interés. Por ejemplo, el jefe del interbloque opositor en el Senado, Alfredo Cornejo, y la cordobesa Vigo impulsan una modificación del sistema de subsidios al transporte público de pasajeros para beneficiar al interior.

El entrerriano Edgardo Kueider tiene presentado un proyecto para reducir el precio que pagan los usuarios por la energía eléctrica: este jueves, junto a Camau Espínola, se sacaron una sugestiva foto con Rogelio Frigerio, que además de diputado del PRO, es el principal referente de Juntos por el Cambio en Entre Ríos e irá por la gobernación provincial.

Los senadores de Unidad Federal Edgardo Kueider y Carlos «Camau» Espínola se reunieron con Rogelio Frigerio, diputado del PRO y referente de Juntos por el Cambio en Entre Ríos (Foto: Twitter/@EdgardoKueider).

En Unidad Federal afirman que las conversaciones para construir consensos no son solo con Juntos por el Cambio, sino también con el Frente de Todos, bancada que la mayor parte de los senadores integraba hasta hace menos de un mes. Pero también reconocen que un proyecto como el de Kueider no contaría con el apoyo oficialista, considerando que no tiene el aval del Ministerio de Economía que conduce Sergio Massa.

Pero a la hora de avanzar con proyectos consensuados en la oposición surge otra discusión previa. Las comisiones del Senado siguen hoy, en su gran mayoría, bajo control del oficialismo, que puede manejar los tiempos del tratamiento de iniciativas.

El Frente de Todos dejó de ser primera minoría tras su fractura, y hoy el interbloque con mayor número de senadores es Juntos por el Cambio. Es decir, la bancada opositora podría abrir una discusión política sobre la integración y la elección de autoridades de las comisiones.

Sin embargo, algunos senadores del espacio advierten que sería muy complejo y “traería más trabas que soluciones” y otros consideran que en todo caso quien debería reclamar mayores espacios debería ser el nuevo bloque Unidad Federal. El escenario es confuso y todos parecen esperar más a que el año parlamentario pase sin penas ni glorias, y que el año electoral traiga una nueva disposición de fuerzas en la Cámara Alta para el 2024.