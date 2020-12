Pese al súper cepo, la caída de las reservas no frena: US$ 1.204 millones en un mes

Durante noviembre 971.000 personas compraron billetes (hasta los US$ 200 permitidos), mientras que unos 43.000 vendieron, con compras y ventas per cápita por US$ 187 y por US$ 162, respectivamente

Puntos a considerar en materia económica. A pesar de las mayores restricciones que el Banco Central adoptó en septiembre, y que flexibilizó más tarde en octubre y noviembre, las reservas volvieron a caer el mes pasado. Esta vez US$ 1.204 millones. En octubre habían disminuido US$ 1.522 millones.

De acuerdo a la “Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario” del Banco Central, un informe que muestra el desempeño del MULC, se ve allí que el Banco Central sigue todavía perdiendo reservas. Al menos hasta noviembre.

En los últimos días el Banco Central ha venido comprando reservas. Según cálculos privados el Central ya adquirió unos US$ 360 millones en el mes y podría cerrar diciembre con un aumento de las reservas de US$ 200 millones.

La caída de la brecha del dólar después del pico de octubre, cuando alcanzó 130% la diferencia entre el dólar oficial y el financiero, incentivó a los exportadores a liquidar divisas.

Según el informe del BCRA, el superávit comercial aumentó de US$ 44 millones a US$ 450 millones. Es el saldo comercial base caja más alto desde julio.

Las personas que compraron billetes por US$ 182 millones y vendieron por US$ 7 millones. Las compras tuvieron una caída de 13% respecto del mes anterior.