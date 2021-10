Picante cruce entreEspert yRandazzo:“Celebro tu conversión del kirchnerismo al liberalismo”

El economista liberal no le perdonó el giro discursivo al candidato de Vamos con Vos en medio de la campaña electoral y lo acusó de oportunista

En el cierre del Coloquio IDEA, uno de los últimos paneles estuvo compuesto por los principales candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires y generó un cruce entre el economista José Luis Espert (Avanza Libertad) y Florencio Randazzo (Frente Vamos con Vos) a raíz de las medidas económicas que buscaría aprobar este último en caso de ingresar a la Cámara de Diputados.

“Necesitamos una ley de estabilidad económica para poder tener previsibilidad que tenga que ver con qué porcentaje del PBI va a gasto público, que se ha incrementado y no dio resultados; cómo modificamos la política fiscal, porque la presión fiscal en la Argentina es insostenible”, sostuvo Randazzo.

Ante las declaraciones de corte liberal realizadas por el ex ministro de Interior durante el Gobierno de Cristina Kirchner, Espert no se quedó de brazos cruzados y salió a respaldar esas declaraciones con una chicana: “Celebro la conversión de Randazzo del kirchnerismo al liberalismo. Tenemos un nuevo liberal en el panel. Espero que no sea porque estamos en época electoral, porque nunca te escucho hablar de estas cosas”, le dijo ante los aplausos de aprobación del público. “Bienvenido al sentido común” retrucó el economista.

"Celebro la conversión de Randazzo del kirchnerismo al liberalismo" – Jose Luis "Hulk" Espert. pic.twitter.com/036txKD93V — Pregonero 🗽 (@PregoneroL) October 15, 2021

Desencajado, Randazzo agradeció las palabras de Espert aunque aseguró que “esas cosas no contribuyen al país que queremos cosntruir. No se trata de ser liberal o no liberal”. Rápidamente, el candidato de Avanza Libertad retomó la palabra y avivó más la discusión: “Sí contribuyen, ¿sabes por qué? Porque hay gente que dice lo que vos decís hace 30 años. Y es medio raro que hace un mes que estás diciendo las mismas cosas que gente como yo dice hace 30 años. Y uno dice ¿no será por cuestiones electorales?”, se preguntó nuevamente el candidato liberal.

En tal sentido, Espert aclaró que lo que decía no era ninguna falta de respeto y añadió: “Así como antes la manera de hacer campaña era prometer la estupidez que hace el kirchnerismo hoy de regalar plata a los egresados, regalando plata a los que van al cine, regalando bicicletas y termotanques. Y ahora la manera de hacer campaña es estar a favor de bajar impuestos y de cambios en las leyes laborales. Vos fuiste parte de un gobierno que jamás se habló de cambiar leyes laborales e impuestos”. Y concluyó: “Espero no estar asistiendo a una nueva estafa en medio de un proceso electoral”.