Picante ida y vuelta: José Luis Espert le cortó el micrófono a Nicolás del Caño

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y el diputado del FIT mantuvieron un tenso cruce en el debate de la Ley Ómnibus.

Durante el debate de Ley Ómnibus en el plenario de comisiones, los diputados José Luis Espert, quien preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, y Nicolás del Caño, excandidato a presidente del Frente de Izquierda (FIT), mantuvieron un tenso cruce.

La discusión se dio a raíz de que Del Caño se extendió en el uso de la palabra cuando intentaba hacerle preguntas al ministro del Interior, Guillermo Francos.

“¿Tiene alguna pregunta o no? Hágala ahora, es la segunda vez que le pido que redondee la pregunta. No me obligue a cortarle el micrófono”, le indicó Espert mientras Del Caño, que ya promediaba los cinco minutos de palabra – el tiempo límite acordado para cada diputado – pedía que le respetaran la palabra.

El cruce entre José Luis Espert y Nicolás del Caño

Espert le explicó que en la sesión del plenario de comisiones que trata la Ley Ómnibus «hay reglas de juego” en referencia a los tiempos para exponer y le pidió que “por solidaridad y respeto a sus colegas, deje de hablar”.

En paralelo, el diputado del FIT gritaba: “No es una cancha de fútbol para pedir cárcel o bala. No está en Twitter, diputado”, y le ordenó: “Si no me interrumpe puedo terminar, no me corte la palabra ¡Cállese!”.

Ante la insistencia de Del Caño, por segundos, quien preside la Comisión le cortó el micrófono y le dio lugar al al legislador Eduardo Falcone, de La Libertad Avanza.

De fondo, Del Caño continuó gritando y Espert le recomendó: “Redondee, hombre, una pregunta”. La discusión continuó con el diputado del FIT pidiéndole a Espert que “cierre la boca” y lo deja hablar.