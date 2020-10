Picante respuesta del Chino Darín a un seguidor que criticó sus desnudos

El actor publicó otra foto desnudo que le sacó Ursula Corberó y un seguidor lo dejó de seguir tras lanzarse una fuerte crítica.

Una vez más, el Chino Darín publicó una foto desnudo, bajo la lente de su novia Ursula Corberó y además de elogios, la publicación de Instagram causó cierta indignación en algunos seguidores.

Eso sucedió con un usuario que no ocultó su disgusto y le dejó un filoso comentario al actor. “Tu novia y vos todo el tiempo en pelotas. Ya sabemos que están en buen estado y que tu novia es la flaquita de La casa de papel, Chinito. Gracias, me aburrí, no te sigo más”, lanzó.

Lejos de ignorarlo, Darín le contestó contundente: “Si que yo haga lo que quiero te sirve, al menos, para hacer lo que vos querés, me parece bien. Es la idea. Hay que hacer lo que se nos canten las pelotas u ovarios según el caso”.

Temas

Chino Daríncríticafoto desnudoseguidor Comentarios

26 de octubre de 2020

El actor publicó una foto sin ropa encendiendo un cigarrillo. Hace algunos meses la actriz también lo capturó en una bañera.

Otra foto artística sumó Chino Darín a su Instagram bajo la lente de su novia Ursula Corberó. Luego de ser fotografiado en la bañera, ahora el actor posó desnudo de perfil mientras encendía un cigarrillo.

«Dale mecha by @ursulolita«, escribió el actor junto a la imagen en blanco y negro. De todos modos, la foto fue un recuerdo, ya que el hijo de Ricardo Darín ya se encuentra en Argentina filmando una película.

La publicación tuvo más de 183 mil likes y miles de comentarios, entre los que hubo una picardía de Darío Barassi. «Buenos mosaicos», escribió.