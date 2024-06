Pichetto cruzó a Milei por renunciar a la jubilación de privilegio: “No me banco la hipocresía política”

El jefe de bloque de Hacemos Coalición Federal sostuvo que el tema “sólo sirvió para distraer la situación de los jubilados”.

El diputado nacional, Miguel Ángel Pichetto, volvió a referirse a las jubilaciones de privilegio y señaló a Javier Milei por renunciar a ella. “No me banco la hipocresía política”, sostuvo.

“Argentina no es un país tercermundista que se desentiende de sus expresidentes, ni los obliga a distraerse del ejercicio de sus funciones para planificar su futuro, al dejar el cargo más honorable de la Nación. Los expresidentes deberían ser personas de consulta, ya que gobernaron el país y nos siguen representando en el mundo”, manifestó el legislador en una columna de opinión.

En ella, mientras resaltó como “loable” la decisión del Presidente, indicó que hay “hipocresía política” y aseguró: “En los países más importantes se otorgan asignaciones a los expresidentes”.

“Me molesta que me subestimen y no me banco la hipocresía política. Reivindico las instituciones más allá de las personas. Es loable que el presidente quiera renunciar a este beneficio, pero de lo que estamos hablando es de cuidar la institución presidencial de las posiciones corporativas y los incentivos de procedencia dudosa”, remarcó.

Sobre la reforma en el sistema previsional y las siempres cuestionas jubilaciones de privilegio, indicó que fue “un error introducir esta cuestión en el tratamiento de la reparación del haber jubilatorio”.

“Este tema sólo sirvió para distraer el centro del debate central: la situación de los jubilados”, manifestó.