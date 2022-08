Piden expulsar a FranciscoSánchez,el diputado que pidió la pena de muerte paraCristina Kirchner

Hilda Aguirre, diputada por el bloque del Frente de Todos, adelantó que presentarán una solicitud para excluir de la Cámara Baja al legislador por “inhabilidad moral”.

Un bloque de diputados del Frente de Todos adelantó que pedirán la exclusión de Francisco Sánchez, el legislador del PRO que pidió “pena de muerte” para Cristina Kirchner a través de las redes sociales.

El hecho se produjo este miércoles durante la reunión de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, donde Sánchez presentó un proyecto de resolución para expresar el repudio a los actos de vandalismo e intolerancia ocurridos el 8 de marzo de 2022 en un templo evangélico en Luján.

El primero en levantar el guante fue el diputado por el Frente de Todos Rodolfo Tailhade, quien respondió que el bloque no iba a acompañar el proyecto porque “el autor es una persona que no tiene autoridad moral para señalar la intolerancia de los demás”. También agregó que el legislador del PRO ya había presentado un proyecto para instaurar la pena de muerte en Argentina.

“Todo el mundo tiene derecho a cuestionarla e inclusive a insultarla, pero el diputado Sánchez no tiene derecho a violar la Constitución Nacional. Un diputado de la Nación no puede desconocer que la Constitución prohíbe la pena de muerte”, agregó Tailhade.

La diputada kirchnerista Agustina Propato añadió que no iban a acompañar el proyecto “en una clara solidaridad con la vicepresidenta” y calificó a Francisco Sánchez como “un emblema de la intolerancia”.

El tweet en el que Francisco Sánchez pide pena de muerte para Cristina Kirchner. (Foto: Twitter).

Desde Juntos por el Cambio, la diputada Mónica Frade respondió: “Yo no voy a hacer la defensa de ningún diputado, cada uno la hace propia, pero que acá se diga que no se acompaña o no un proyecto por la autoridad moral de un diputado me parece el primer rasgo de intolerancia”.

“No sé quién tiene en esta comisión o en este Congreso la vara de la autoridad moral, pero me encantaría que no entremos en ese terreno para tratar de ser fructíferos en el trabajo y nos centremos en el contenido”, agregó Frade. Y Propato contestó: “No es un juicio de valor. Es una palmaria violación constitucional”.

La discusión terminó con la diputada Propato adelantando que un grupo de legisladores ya estaba firmando el pedido de inhabilidad moral para un diputado que “claramente se ha excedido absolutamente en el marco constitucional”. Minutos después lo confirmó Hilda Aguirre a través de Twitter.

El pedido de expulsión del Frente de Todos

La diputada oficialista Hilda Aguirre confirmó el pedido de expulsión para Francisco Sánchez a través de Twitter: “Presenté el proyecto para la expulsión del diputado nacional por Neuquén Francisco Sánchez, por manifiesta inhabilidad moral, según el artículo 66 de la Constitución Nacional”.

“El diputado utilizó sus redes sociales para pedir la pena de muerte para la vicepresidenta Cristina Kirchner. Sus expresiones machistas infringen de manera flagrante y pública la ley 26.485 que en el inciso 6, artículo 5, define a la violencia política”, aseguró la riojana.

Por último, agregó: “Queda claramente demostrado que con sus expresiones el diputado Sánchez incurrió en las conductas previstas por dicha ley y deja evidenciada su inhabilidad y falta de idoneidad moral para el cargo. Por eso solicito, con el acompañamiento de mis pares, su expulsión”.

Sánchez, diputado nacional por Neuquén que siempre se mostró en contra de la ley del aborto, seguro gratuito y universal, aún no respondió al pedido que realizó el bloque del Frente de Todos.

Quién es Francisco Sánchez, el diputado que pidió pena de muerte para Cristina Kirchner

Con mandato hasta 2023, Francisco Sánchez es diputado nacional por Neuquén desde el año 2019. El integrante del espacio Acción Republicana tuvo fuertes apariciones en sus casi tres años como legislador nacional.

Su primera gran aparición fue en diciembre del año 2020, cuando se sancionó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Como parte de la bancada celeste, votó en contra y fundamentó: “Este es un tema de sectores ideologizados que han consumido una moda divulgada a nivel global. La Argentina está aprobando la pena de muerte”.

Sánchez es técnico superior en Recursos Humanos y aspira a ser candidato a gobernador de Neuquén en las próximas elecciones de 2023. En su provincia natal tuvo un cruce con la subsecretaria de Mujeres de la Municipalidad de Neuquén, Alejandra Oehrens, quien lo denunció en el INADI por una serie de tuits que calificó de “discriminatorios y desafortunados”.

En enero del año pasado mostró su apoyo al presidente brasileño, Jair Bolsonaro. “Él quiere facilitar el acceso a las armas de los ciudadanos decentes. Lo mismo vamos a presentar este año en el Congreso, porque más de 30 años de garantismo solo han servido para desproteger a los trabajadores honestos que levantan este país”. Finalmente el proyecto no se presentó.

Su última aparición mediática -y viral-, fue el pasado domingo en el Día de la Niñez. Nuevamente su vía de comunicación fue Twitter: “Día del Niño. NIÑO! Nadie en su sano juicio dice día de las infancias o día de la niñez. Es día del NIÑO. Dejen de ser tan progreretorcidos”, escribió.

f: TN