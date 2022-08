Piquete: detuvieron a un conductor que quiso pasar por la 9de Julio y la Ciudad pasó a disponibilidad al comisario

Un hombre de 33 años quiso pasar a través de un cordón policial y fue demorado por resistencia a la autoridad; lo trasladaron esposado a una dependencia policial; tras las críticas, iniciaron un sumario a los uniformados

Un hombre que quiso circular por la 9 de Julio cuando agrupaciones piqueteras marchaban y cortaban el tránsito fue detenido, esposado y trasladado por oficiales de la Policia de la Ciudad, acusado de resistencia a la autoridad. Tras la viralización de la situación, las autoridades porteñas anunciaron que iniciarán un sumario y desplazaron al comisario a cargo del operativo.

La situación se dio este mediodía, cuando personal de la División Seguridad en el Transporte Urbano de la Policía de la Ciudad, que se encontraba realizando tareas sobre las dársenas del Metrobús de la avenida 9 de Julio, observó un gran caudal de tráfico vehicular concentrado producto de una manifestación.

Según el reporte policial: “Se procedió a desviar a los automovilistas hacia las otras calles, pero un hombre de 33 años, pese a las indicaciones de los oficiales, intentó continuar por el mismo carril sobre la avenida 9 de Julio con su Chevrolet Sonic de color gris”.

“Los oficiales le indicaron al hombre desviarse del camino, pero igualmente intentó avanzar por el lugar donde no era posible debido a la gran concentración de manifestantes”, se indica en el reporte, y agrega: “Se solicitó en consecuencia apoyo por frecuencia radial y luego el automovilista terminó aceptando el pedido del personal policial y estacionó sobre avenida Córdoba y Cerrito para ser identificado”.

La situación, que se viralizó a través de videos en los que observa al hombre de 33 años bajar del auto, ser esposado y trasladado en un patrullero, se debió a que, según los uniformados, “ante la consulta con la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del doctor Carlos Caputo, se dispuso la detención del sujeto por Resistencia a la Autoridad, infracción al artículo 239 del Código Penal”.

La reacción negativa en redes sociales al accionar de la policía derivó en que, dos horas después del hecho, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, debiera aclarar la situación. Anunció que se iniciará una investigación por el accionar de los uniformados.

“Yo no pongo excusas ni peros: vamos a iniciar un sumario administrativo al comisario responsable de esto. Si no está capacitado para resolver una situación profesionalmente, no puede seguir siendo parte de la Policía de la Ciudad”, escribió el funcionario de la administración de Horacio Rodríguez Larreta en un mensaje, y agregó: “En un país en el que uno de cada dos chicos son pobres, la inflación corre hacia las tres cifras y las familias sufren lo que sufren, las fuerzas de seguridad tienen que tener un comportamiento ejemplar. Acá no hay discusión”.

D’Alessandro dijo: “Podremos debatir cómo resolver un piquete, tendremos distintos puntos de vista sobre cómo garantizar simultáneamente los derechos a manifestarse y a circular, pero lo que pasó hoy es inaceptable”.

“Estoy seguro de que el accionar de este oficial no representa a los otros miles y las otras miles de agentes que ponen cuerpo y alma en la Ciudad y la convierten en una de las capitales más seguras de América latina”, sumó el Ministro, y cerró: “El chico detenido ya está libre, pero no alcanza, ni siquiera repudiando el hecho: quiero una investigación eficiente y sin dilaciones. También en la Policía, o sobre todo en la Policía, el que las hace, las paga”.

En la misma línea, el Jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel remarcó: “CABA va a iniciar un sumario administrativo al comisario responsable de la lamentable situación vivida hoy en la manifestación”.

Fuentes oficiales explicaron a este medio que el pase a disponibilidad fue para el comisario, que es el que se ve en las imágenes colocándole las esposas al hombre de 33 años.