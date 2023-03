Planteo por el transporte

Tras el paro llevado a cabo por empleados de la empresa de transporte Urkupiña y que dejó sin servicios a San Martín, el diputado provincial Franco Hernández Berni volvió a presentar para el tratamiento el proyecto de su autoría que propone crear la autoridad norteña de transporte presentado el año pasado en la Cámara Baja, para la creación de la Autoridad Norteña del Transporte para el departamento y que funcione en Orán.

El legislador explicó que las empresas del interior no reciben subsidios por parte del Estado, como lo recibe Saeta y que cada empresa es particular. “Les cuesta mucho, no tienen buenos colectivos, las calles no están en condiciones y los sueldos están por debajo de la canasta mínima”.

F: El impacto

Además, señaló que “a Tartagal vienen personas de todas las ciudades y pueblos cercanos como ser Mosconi o Aguaray a trabajar o estudiar, y cuando hay paro afecta a todos: docentes, alumnos y trabajadores por igual”, insistió Hernández Berni.

“Como ya lo dije cuando presenté este proyecto, estamos parados, sin soluciones concretas y sin proyectos concretos porque la AMT no ha logrado dar una respuesta concreta al interior, ni lograr el acompañamiento a los trabajadores o dueños de las empresas ni a los usuarios”, agregó.

Asimetrías

Finalmente, aseguró que “hay muchas disparidades y con una Autoridad Norteña de Transporte el Gobierno provincial podrá subsidiar a estas empresas y a su vez tendrán una regulación tanto en el costo del boleto como en la frecuencia de las unidades”.

Obras para salud

Esta semana, Franco Hernández Berni también visitó el centro de salud de Villa Saavedra, donde se atiende a más de 20 mil vecinos, y en este marco insistió con la necesidad de reforzar la infraestructura para la atención primaria de salud en la zona.

“Felicitamos el esfuerzo de la salita de km3 y acompañamos ese arduo trabajo que realizan”, expresó el legislador a través de sus redes sociales.

Además, aprovechó la ocasión para señalar que “debemos reforzar en insumos los centros de salud de Tartagal para que los enfermeros y agentes sanitarios tengan las herramientas necesarias y protejan la salud de todos los vecinos”.

“Hoy en día muchas veces el esfuerzo parte de la voluntad de los propios agentes, pero nosotros tenemos que impulsar mejoras en la infraestructura”, dijo Hernández Berni.