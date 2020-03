Polémica con Sabrina Rojas por organizar una fiesta con 80 personas en medio de la preocupación por el coronavirus

En las últimas horas, Sabrina Rojas quedó envuelta en polémica al compartir en su cuenta en Instagram el álbum de fotos del cumpleaños de su mamá Coca, quien cumplió 80 y tuvo su gran fiesta, organizada por la modelo y de la que participaron amigos y familiares, en medio del brote de coronavirus.

“¡Los Rojas hicimos un fiestón por los 80 de Coca, mi bella mamá! Inolvidable”, fue el mensaje que brindó junto con las fotos del festejo.

“Gracias a toda la familia que la hizo feliz esa noche”, agregó. Los invitados bailaron, saltaron y compartieron largas horas uno al lado del otro, en un espacio cerrado, cuando rige el distanciamiento social por el crecimiento de casos de la pandemia en nuestro país.









Por supuesto, sus seguidores no se la dejaron pasar. “Pero hay que evitar las fiestas…”, le escribió una mujer, y no fueron pocos los que se sumaron a replicar la frase. Otros, en cambio, la trataron de inconsciente, de no respetar al prójimo ni a su familia. Muchos apuntaron a que por la edad de la señora, dentro del salón seguramente había muchas personas de la tercera edad, justamente, los que pertenecen al denominado grupo de riesgo.

Percatada de las repercusiones, Rojas salió a defenderse. “Para todas las personas que me preguntaron por el cumpleaños de mi mamá, quiero contarles que se hizo en Mendoza. Hasta ese momento estaban habilitadas las fiestas privadas con menos de 200 personas. Nosotros éramos 78”, precisó.

Y continuó con su descargo, aclarando que se hizo un seguimiento de los presentes, preguntándoles antes si habían estado fuera del país: “Ninguno de los invitados había viajado al exterior en los últimos meses. Todas las condiciones estuvieron dadas para poder realizarla. De lo contrario, por supuesto que se hubiese pospuesto. Distinto es ahora que al suspender las clases yo tuve que suspender el cumpleaños de mi hijo (era el viernes). Las cosas cambian día a día y hay que adaptarse por el bien de todos”, concluyó la actriz. Poco después, Sabrina tomó la decisión de cerrar los comentarios.