Polémica en China: el ex presidente Hu Jintao fue echado a la fuerza de un congreso del Partido Comunista

El ex mandatario fue escoltado hasta la salida mientras Xi Jinping se desentendía de la situación.

El ex presidente de China, Hu Jintao fue echado en medio de la ceremonia de clausura del Congreso del Partido Comunista. Un video difundido por redes sociales muestra como el ex mandatorio es obligado a levantarse e irse del recinto. Por el momento no hay explicaciones oficiales sobre el polémico hecho.

Hu Jintao, de 79 años, fue levantado de su asiento por unos auxiliares, pese a su resistencia, y lo escoltaron hasta la salida. El curioso episodio sucedió en las instalaciones del Gran Salón del Pueblo de Pekín. El ex presidente se encontraba sentado en primera fila junto al actual mandatario Xi Jinping.

🚨#ATENCIÓN | Sacaron a la fuerza al ex presidente chino Hu Jintao del congreso del Partido Comunista.



El ex presidente se oponía a la reelección de Xi Jinping, quien observa impertérrito cómo su antecesor es forzado a abandonar el lugar pese a su resistencia. pic.twitter.com/iY2M4MZjAb — Nexofin (@Nexofin) October 22, 2022

En el momento en que se acercaron para echarlo, Hu Jintao intentó tomar unos documentos que estaban en la mesa pero el presidente chino los tomó con fuerza para impedir la acción. Antes de retirarse, el líder chino entre 2003 y 2013, le dijo algo a Xi Jinping y éste respondió sin mirarlo.

La escena ocurrió minutos después de que se votara la inclusión del “rol central” del presidente de China en los estatutos del partido. En los próximos días, Xi Jinping será confirmado como secretario general del partido, un paso clave de cara a una inédita tercera reelección presidencial en 2023.