Polémica en las redes: Guillermo Lobo puso en duda el ataque contra Cristina Kirchner

Al aire de la señal TN, el periodista cuestionó la veracidad del hecho y recibió una catarata de críticas. Por medio de Twitter, su compañera Lorena Maciel aclaró su postura personal

El intento de asesinato Cristina Kirchner es uno de los temas principales temas en los canales de televisión. Durante las últimas horas, Guillermo Lobo generó polémica en las redes sociales. Al aire de la señal TN, el periodista cuestionó la veracidad del hecho y habló de un “supuesto ataque”.

Ante la detención de Brenda Uliarte, la novia del agresor de la vicepresidenta, el comunicador y Lorena Maciel informaron al respeto.

“¿Ella es solamente una encubridora o será una participe necesaria o secundaria? Esto es lo que se están preguntando los fiscales”, introdujo Maciel. “¿Partícipe de qué?”, preguntó Lobo.

“Partícipe de un intento de asesinato”, reafirmó Lorena. “¿Intento de asesinato u otra cosa?”, sentenció Guillermo, poniendo en duda si fue verdad el hecho.

Por si queda alguna duda adjunto otro corte de hoy donde queda clarísimo que siempre hable (y tengo la convicción) q lo q paso ES un intento de asesinato. Nada de “supuestos”. Gracias @sebalacunza por aclarar el tema👇@NANCYPAZOS @odonnellmaria @juliamengo2011 https://t.co/zgOZWeqKiT pic.twitter.com/Vg4XeUV24l — Lorena Maciel (@maclorena) September 5, 2022

A su vez, en la placa que aparecía en pantalla estaba escrito “supuesto ataque”, también incitando a dudar de lo ocurrido. “Ya es supuesto ataque por las dudas que empiezan a aparecer”, agregó Guillermo Lobo. “¿O sea lo que vos decís es que los fiscales dudan de que haya sido un ataque?”, le preguntó Lorena Maciel.

“Que hay cosas que no están coincidiendo y que no coinciden desde el inicio”, siguió el periodista. “Igual, la causa por la magnitud de lo que pasó es homicidio en grado de tentativa, habrá que ver a la luz de todas la pruebas si esto también pudo haber sido armado y nadie la quiso matar. La Justicia investiga que quisieron matar a la vicepresidenta, hay que ver si esto se prueba o no”, explicó Maciel, quien minutos más tarde también expresó su postura en Twitter, dejando en claro que ella no dudaba de lo ocurrido.

“No me cabe ninguna duda que esto fue un intento de asesinato y es UN HORROR lo que pasó. Si la defensa quiere decir que fue ’supuesto ataque’ porque no están las huellas en el arma y había una de juguete (para mi una mentira) no me coloca en la duda de nada. ¡Vean el final del corte! Basta”, escribió la periodista.

Repercusiones en redes

Varios usuarios también expresaron su opinión a través de Twitter: “Siguen las fake news y Guillermo Lobo es especialista en dar falsas noticias”, “No es de ahora que Guillermo Lobo es un idiota, gente”, “El supuesto periodista Guillermo Lobo”.