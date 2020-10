Polémico: el autor del libro de Néstor Kirchner cobra un contrato del estado y vive en Puerto Madero

El medio RealPolitik recopiló información sobre «Topo» Devoto, el autor del libro «Néstor, el hombre que cambió todo»»: quién es, dónde vive y de qué. A poco de cumplirse 10 años de la muerte del expresidente, ocurrida el 27 de octubre de 2010, se presentó el. La presentación se realizó el jueves 8 de octubre y fue, quien entre lágrimas recordó al exmandatario de quien fue jefe de Gabinete.

El libro relata anécdotas compartidas por diferentes personalidades como el Presidente, el Papa Francisco, Estela de Carlotto, Hebe de Bonafini, Evo Morales, Hugo Moyano, Alejandro Dolina y Teresa Parodi, entre otros.

Según explica la editorial, el libro es un compilado de “historias personales, anécdotas políticas, estrategias compartidas, recuerdos e imágenes narradas desconocidas” del dirigente peronista santacruceño.

Incluso, uno de los capítulos del libro fue escrito por Fernández, con el título “Mi historia con Néstor Kirchner, el mejor presidente que tuvo la democracia”.

Además complica anécdotas y reflexiones de Oscar Parrilli, Rafael Correa, Andrés Larroque, Eduardo de Pedro, Juan Cabandié, Nilda Garré, Eduardo Valdés, Jorge Taiana y Víctor Hugo Morales, entre otros.

También la vicepresidenta y esposa de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner hizo referencia a la publicación en sus redes sociales: “Acabo de recibir un ejemplar de ‘Néstor. El hombre que cambió todo’. Una compilación de vivencias de gente que lo conoció y también de gente que lo quiso mucho. Lo voy a leer, porque a algunas de las personas que escriben yo también las quiero mucho”.

Debo confesar que nunca he leído ninguna de las biografías que se han publicado sobre Néstor o sobre mí. No es indiferencia… es mas sencillo: si cuentan hechos verdaderos, ya los conozco… y si son mentiras, no me interesan. Pero…