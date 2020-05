Pope Simulator: el videojuego para ponerte en los zapatos del Papa

El objetivo es aumentar el número de creyentes de la Iglesia católica. Estará disponible para PC y se podrá obtener a través de Steam, pero todavía no tiene fecha de lanzamiento

La cuarentena por coronavirus obliga a las personas a quedarse en sus casas. Ahora pasan más tiempo en sus hogares y esto obliga a buscar cosas para hacer en las horas de ocio.

Los videojuegos son una de las opciones que suelen elegirse y ‘Pope Simulator’ es uno de los que más está resonando en este último período.

Este producto permite vivir como una aventura la tarea de ser el Papa. Desde ser el cónclave, hasta salir al balcón de las bendiciones e incluso diseñar tu propio escudo son algunas de las acciones que se pueden realizar dentro del videojuego. Sin embargo, también hay que afrontar cuestiones de gobierno, tomar decisiones difíciles y hacer viajes por todo el mundo.

Una de las curiosas características de ‘Pope Simulator’ es que el personaje del juego recarga fuerza cada día con la oración. El producto desarrollado por Majda Games lleva al jugador a vivir el día a día de un Papa e incluso recorrer la Plaza de San Pedro mientras se saluda a los peregrinos o se bendice a los niños.

Por otro lado, se puede experimentar lo que es estar en las primeras páginas de la prensa mundial, pero también lo que significa ser el Sucesor de San Pedro a través de una pantalla. Es un videojuego de estrategia en el cual el objetivo es aumentar el número de fieles de la Iglesia Católica. Sin embargo, hay una trampa: a medida que se logra el objetivo, el Papa pierda ciertas capacidades.

Este videojuego lo puede jugar cualquier persona con cualquier tipo de religión, no es necesario que sea católico. Para alguien que no sabe qué hace el Papa, puede servir para aprender un poco acerca del catolicismo y las tareas del Sumo Pontífice. ‘Pope Simulator’ estará disponible para PC y se podrá obtener a través de Steam, pero todavía no tiene fecha de lanzamiento.

Fuente: Romereports