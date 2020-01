Por fin: Instagram empezó a probar mensajes directos en web

Si lo tuyo es ver las redes sociales en tu equipo de escritorio por eso de tener que trabajar casi todo el día, entonces seguramente amarás la nueva función

Los mensajes directos en Instagram son una de las funciones más usadas por los jóvenes en la app de mensajería, sobre todo desde la aparición de las stories. Y aunque esta función no estaba disponible para la versión web de la red social, parece que eso cambiará dentro de poco.

Una de las razones por las que Instagram se usa más en la app que en web es, entre otras cosas, porque esta última versión no cuenta con mensajes privados, por lo que lo más que se puede hacer con las historias de tus amigos es verlas, ya que no se puede reaccionar a estas de ninguna manera, mucho menos comentarlas.

Pero eso cambiará a partir de ahora, pues algunos perfiles ya cuentan con esta función en web, aunque todavía sera un número pequeño de ellos, ya que se trata por el momento de una prueba del servicio.

Eso no quiere decir que no lo vayan a aplicar para todos, sino que aún no hay una fecha de lanzamiento para todos los usuarios en el mundo.

Por el momento, al intentar acceder a esta función desde mi cuenta, no pude lograr usar el servicio de mensajería desde el portal web de Instagram, pero no en cuanto tengamos más noticias sobre esto y sobre todo, la fecha de lanzamiento a nivel global, se los haremos saber.