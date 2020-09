Por primera vez después de varios meses, Tartagal no registró ningún caso de COVID-19

El Hospital Juan Domingo Perón informó que no hubo ningún caso positivo y sí 5 altas médicas de pacientes de coronavirus.

Transcurrieron más de 5 meses desde la última vez que los registros del COE local arrojaron que Tartagal no registraba nuevos casos de COVID-19. Anoche, después de mucho tiempo, el registro diario arrojó que Tartagal no sumó ningún nuevo caso a los 849 que se registran desde el inicio de la pandemia y del conteo diario. Además de no registrarse nuevos casos, 5 pacientes fueron dados de alta siendo 354 el número de aislados y de 425 las altas acumuladas. Las cifras si bien denotan un descenso significativo en el número de casos no implica de ninguna manera que la comunidad deba relajarse y es por eso que la policía realiza permanentes operativos para evitar las reuniones familiares, las fiestas clandestinas y la permanencia de personas en la vía pública en horas de la noche.