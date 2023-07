¿Por qué este celular es el más deseado en Mercado Libre?

Es un gran celular de gama media que ofrece la mejor combinación de pantalla y cámara principal que se puede conseguir por menos de 220 mil pesos

En lo más alto del podio de las «búsquedas más deseadas» en la categoría de «celulares y smartphones» de Mercado Libre se encuentra un teléfono móvil de una marca china: el Xiaomi Redmi Note 10.

En rigor, se trata del nombre de la serie, que está compuesta por modelos diferentes como el 10 a secas, el 10S y el 10 Pro. Esta nota de iProfesional se enfocará en el modelo de esta serie 10 más vendido en Mercado Libre: el Redmi Note 10 Pro. Sus características son las siguientes:

Pantalla AMOLED de 6.67″.

de 6.67″. Tiene 4 cámaras traseras de 108Mpx/8Mpx/5Mpx/2Mpx.

Cámara delantera de 16Mpx.

Procesador Snapdragon 732G Octa-Core de 2.3GHz.

732G Octa-Core de 2.3GHz. Batería de 5020mAh.

Memoria interna de 128GB/256GB.

Memoria RAM de 6GB/8GB.

A prueba de agua.

Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.

Resistente al polvo y a las caídas.

Precios: en la tienda oficial de CelectroShop en Mercado Libre se consigue a $211.773 el modelo de 256Gb de almacenamiento y 8GB de RAM.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro: un gran celular de gama media

En pocas palabras, el Xiaomi Redmi Note 10 Pro es un gran celular de gama media que ofrece la mejor combinación de pantalla y cámara principal que se puede conseguir por menos de 220 mil pesos.

Su principal punto débil es la carencia de tecnología de comunicaciones móviles inalámbricas de quinta generación (5G), pero en la Argentina por las demoras gubernamentales recién empezaría desplegarse en el 2024.

Por lo tanto, esa carencia en el apartado de la conectividad no te afectará en el mediano plazo, salvo que viajes con frecuencia a países que tengan hoy una cobertura extendida de 5G.

El Xiami Redmi Note 10 Pro ofrece una excepcional relación calidad-precio.

La gama media de celulares es el escenario de una competencia dura, donde es común hallar tasas de refresco de 120Hz, 5G, autonomía extensa de la batería y una lente de 108 MP en algunos modelos.

El Xiaomi Redmi Note 10 Pro tiene tres de estos cuatro elementos por menos de 220 mil pesos. Como ocurre con otros terminales Redmi, el Note 10 Pro es impresionante cuando ves lo que te llevás por poco dinero. Y sigue vigente pese a que se lanzó en el año 2021.

Diseño y fabricación del celular Xiaomi Redmi Note 10 Pro

El Xiaomi Redmi Note 10 Pro es como muchos otros celulares de hoy en cuanto a diseño y tratándose de un modelo «Pro», por lo que no destaca mucho. Es un celular grande que pesa 193 gramos, pero nada del otro mundo y sigue teniendo un grosor de 8,1 mm.

El nivel inferior incluye el flash y varios sensores, mientras que la sección superior es donde encontramos las cuatro cámaras. Aunque se ve muy bonito de cara abajo, si lo das la vuelta al Redmi Note 10 Pro, el módulo de la cámara hace que sea difícil de usar sobre una superficie sin tomarlo con la mano.

Viene con un puerto Jack para auriculares en la parte superior junto a los altavoces estéreo, que ofrecen un sonido decente, y el escáner de huellas Arc lo encontramos en el botón de encendido lateral.

Solo la parte delantera utiliza Corning Gorilla Glass 5, así que la parte trasera es de plástico, pero el celular sigue manteniendo la clasificación IP53 que lo protege de las salpicaduras de agua. En la caja, también se incluye una funda de silicona para una protección extra.

Ofrece pequeñas sorpresas como la inclusión de un puerto Jack para auriculares y escáner de huellas dactilares Arc.

Pantalla del celular Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Es un celular grande. La mayoría de los dispositivos Pro lo son y, con una pantalla de 6,67″, el Redmi Note 10 Pro no es ninguna excepción. Las especificaciones principales incluyen una tasa de refresco de 120 Hz, una resolución Full HD+ (1080 x 2400) y compatibilidad con HDR10.

Sin embargo, es AMOLED y no LCD IPS, así que tendrás mejores ángulos de visión, colores más fuertes y mejor contraste. Es muy brillante y de 455 nits. Es una bonita pantalla y el agujero con cámara en la parte superior es uno de los más pequeños, así que apenas se nota y está prácticamente escondida todo el rato.

La tasa de 120Hz no está configurada por defecto, así que tendrás que activarla en la configuración del celular para una experiencia mucho más suave. Los biseles alrededor de la pantalla no son pequeños, pero se trata de un dispositivo de gama media, así que no tendrías que esperar mucho más. Es una de las mejores pantallas en un celular de la gama media.

Especificaciones y rendimiento del celular Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Viene con Qualcomm Snapdragon 732G, uno de los chips gama media de Qualcomm que ofrecen un rendimiento decente, pero que no incluyen 5G para que no suba el precio. Incluye 8 núcleos de hasta 2,3 GHz (seis de potencia baja y dos de potencia alta) y una GPU Adreno 418.

Hay modelos con 6 GB de RAM, pero también está disponible en 8 GB, que viene con 128 GB y 256 GB de almacenamiento. También podés usar una tarjeta microSD para expandir el espacio.

Cámaras del celular Xiaomi Redmi Note 10 Pro

El Xiaomi Redmi Note 10 Pro tiene una espectacular lente de 108 MP como sensor principal. La acompañan un ultra gran angular de 8 MP, una macro de 5 MP y un sensor de profundidad de 2 MP.

La autonomía de la batería es sorprendentemente duradera y Xiaomi incluye el cargador de 33W en la caja.

Teniendo en cuenta que el último es un sensor, es una triple cámara, pero igual de impresionante. La lente principal es enorme y tiene una apertura de f/1,9. No harás fotos en una resolución total muy a menudo, pero podés si lo deseás.

El Xiaomi Redmi Note 10 Pro utiliza la tecnología de fusión de 9 píxeles en 1, la cual, según Xiaomi, combina con tecnologías ISO nativas duales y «superpíxeles» de 2,1 μm, resulta en detalles impresionantes y un amplio rango dinámico.

Al hace fotos «normales», la cámara principal es superlativa y obtendrás imágenes finales de 12 MP que son más fáciles de gestionar con una relación de aspecto por defecto de 4000 x 3000 píxeles, lo que ocupa un cuarto de espacio comparado con las fotos a 108 MP.

Los resultados, como mínimo, tienen el mismo color y dinamismo que las fotos estándar, una muy buena calidad casi siempre, pero no puede competir con un teleobjetivo de verdad si es que lo necesitás. De hecho, es mejor que utilices el modo de 108 MP si vas a querer recortar una parte de la foto. Solo tendrás que acordarte de activarlo.

La debilidad de la cámara principal se observa en los entornos con poca luz, ya sea dentro con luz artificial o de noche. En este caso, el rendimiento es irregular con algo de granulación y desenfoque.

El hecho de que no haya OIS (estabilización óptica de imagen) no ayuda y también se resiente el video. Podés grabar vídeo de hasta 4K a 30 fps, pero sigue reproduciéndose con colores nítidos y vibrantes en la pantalla 1080p del móvil.

La lente ultra gran angular es estándar y no tiene el mismo nivel de rendimiento que el sensor principal, pero ofrece unos resultados razonables. La cámara macro del Xiaomi Redmi Note 10 Pro es de 5 MP comparado con los 2 MP habituales y, con un poco de paciencia, podés conseguir buenas fotos en primer plano. En la parte frontal, la cámara de 16 MP registra «selfies» de calidad buena con modo retrato.

Batería y carga del celular Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Los celulares grandes con componentes de gama media son la perfecta combinación para tener una larga autonomía de batería, y eso es lo que ofrece el Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Gracias a su tamaño encontramos una batería de 5020 mAh.

Incluso con la pantalla configurada a 120 Hz, el celular sigue rindiendo. Aquellos que lo utilicen para gaming y reproducción de video en forma prolongada lo podrán disfrutar dos días.

Cuando el Xiaomi Redmi Note 10 Pro tiene poca batería, su carga es veloz gracias a la carga rápida de 33W que ofrece el cargador incluido. No es compatible con la carga inalámbrica.

Software del celular Xiaomi Redmi Note 10 Pro

El software suele ser el área en el que los celulares de origen chino defraudan y este es el caso con el Xiaomi Redmi Note 10 Pro. El celular ejecuta MIUI, la capa de software que Xiaomi pone encima de Android 11.

MIUI es abarrotado y viene con muchas aplicaciones preinstaladas como Netflix, LinkedIn, Amazon Shopping, Facebook, TikTok y eBay, junto a aplicaciones promocionadas si abrís la carpeta de más aplicaciones.

Por suerte, podés desinstalarlas fácilmente.Como es un celular con Android, es fácil cambiar esas cosas. Cuesta un poco encontrar dónde están esos ajustes y obtener la configuración que querés.

Conclusión

El Xiami Redmi Note 10 Pro es uno de los mejores móviles que podés comprar a este precio y ofrece una excepcional relación calidad-precio. Destaca la tecnología AMOLED, la tasa de refresco de 120Hz y una excelente configuración de cámaras.

El gran atractivo es la impresionante lente de 108 MP, acompañada por un ultra gran angular razonable y un macro decente. La ausencia de un teleobjetivo puede que te moleste, pero podrás hacer fotos en 108 MP y luego recortarlas.

Ofrece pequeñas sorpresas como la inclusión de un puerto Jack para auriculares, escáner de huellas dactilares Arc, altavoces estéreo e incluso un sensor infrarrojo. La autonomía de la batería es sorprendentemente duradera y Xiaomi incluye el cargador de 33W en la caja.