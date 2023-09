Por temor a mayor suba del dólar, se adelantan las reservas de viajes al exterior: qué se compra y a qué precio

La demanda de vuelos, hospedaje y paquetes turísticos creció en las últimas semanas. Se espera que el movimiento siga en alza hasta las elecciones

El dólar turista permanecerá sin cambios por al menos tres semanas más (EFE)

En su política por reducir el déficit de la balanza comercial, el Gobierno nacional implementó numerosas medidas durante el año para desalentar el turismo emsivo. Los resultados estadísticos muestran que la estrategia tuvo cierto éxito, dado que por primera vez en muchos años se registraron meses con saldo positivo (llegaron más extranjeros que la cantidad de argentinos que salieron del país), pero hoy la situación es otra y muchos residentes se ven alentados a comprar paquetes para viajar al exterior.

El salto cambiario de 22% luego de las PASO, y la reducción de 25% a 5% la retención por el Impuesto PAIS, llevó a que el bautizado “dólar Turista” subiera a $643 en la última semana. La cotización es más alta que la que regía hasta antes de las primarias ($525), pero se encuentra por debajo del dólar libre que llegó a superar $800 el último viernes, y también de los legales contado con liquidación ($829) y MEP ($701) por unidad.

Además, según anunció Economía, el tipo de cambio oficial de $365,50 que marca la pizarra del Banco Nación para el canal minorista se mantendrá congelado hasta el 22 de octubre, lo que implica que también el dólar turista permanecerá sin cambios por al menos tres semanas más.

Dentro del contexto inflacionario, el escenario en relación al dólar implica que cada día que pasa los viajes al exterior se hacen más baratos en términos reales. Si se cumplen las expectativas de los consultores privados, el día posterior a las elecciones el tipo de cambio aumentará y buscará compensar el atraso registrado desde que empezó el congelamiento, y de esa manera el costo de viajar al resto del país volverá a subir.

Así, quienes tenían planeando un viaje fuera del país en los próximos meses están apurando sus compras para anticiparse a ese escenario, y las medidas correctivas que se proyectan con el cambio de gobierno.

Cambio de tendencia

Alejandro Festa, Area Manager Non Air de Despegar, dijo a Infobae que es normal en situaciones de incertidumbre las personas que tienen un pasaje tratan de adelantar compras de alojamientos o servicios en destino.

“En los días siguientes a las PASO, por ejemplo, experimentamos un aumento de 20% de las búsquedas en nuestras plataformas respecto a las semanas anteriores”, comentó Festa.

Pese a las restricciones cambiarias, muchos argentinos decidieron viajar al exterior a lo largo del año (Shutterstock)

Un escenario similar describió Magalí Álavarez Howlin, gerente de Marketing de Volalá. “En las últimas semanas notamos un incremento en las ventas internacionales. Por un lado, creemos que tiene que ver con el adelantamiento de compra ante los rumores de un aumento del dólar post elecciones, pero también hay muy buenos precios para viajar a destinos en el exterior”.

Desde la empresa Promociones Aéreas contaron a Infobae que el movimiento del sector turístico al resto del mundo fue muy cambiante a lo largo del año. “La demanda fue creciendo desde finales del verano y hasta el resultado de las PASO, donde se detectó una merma en las búsquedas de vuelos, ofertas y hospedajes en el exterior. Unas semanas después del 13 de agosto y con el dólar planchado por varios días consecutivos, volvió la intención de compra previa al escrutinio”, apuntó.

“Escapadas, es lo que más salida tiene, los fines de semana largos son una gran excusa y donde se presentan más ofertas. En los viajes al exterior, Miami siempre está en el top 5 de los destinos más buscados, ahora mucho más con el desembarco de Messi en el inter de Miami y son muchos los que consultan por este destino o paquetes con entradas. Lo mismo el caribe y sus all inclusive, son muy solicitados por los argentinos”, detalló Matías Mute, co fundador de Promociones Aéreas.

Los destinos más buscados

Habrá que esperar algunos meses para que el Indec informe cómo se comportó el turismo emisivo desde el congelamiento del precio del dólar turista, pero los representantes de las agencias de turismo dejan en claro que las ventas crecieron y que la tendencia es que cada vez más personas buscan pasar sus vacaciones fuera del país.

Según las empresas consultadas por este medio, Brasil, Centroamérica y Europa son los destinos más buscados por los argentinos.

“Las principales búsquedas apuntadas a destinos en el exterior son Miami, Cancún, Punta Cana, Madrid, Barcelona, Roma, Londres y norte de Brasil”, precisaron desde Promos Aéreas.

Desde Volalá, Magalí Álavarez Howlin sostuvo que los destinos más demandados, dentro del escenario de repunte por las perspectivas de devaluación son Miami, Madrid, Rio de Janeiro, Nueva York, Barcelona yRoma.

Roma fue uno de los destinos más elegidos durante el año (EFE)

Fue similar el panorama que describieron desde Despegar. Brasil es siempre uno de los destinos internacionales preferidos de los argentinos. “Observamos que, por el momento, Río de Janeiro es el más elegido para viajar en verano”,comentó Alejandro Festa.

“La demanda se ve favorecida por la creciente cantidad de vuelos disponibles hacia Brasil, como la aerolínea Gol que aumentó sus frecuencias para la temporada de verano 83% repartido en las ciudades de Río, San Pablo, Florianópolis, Natal, Fortaleza, Salvador, Recife, y vuelos desde Córdoba y Rosario. Además, Aerolíneas Argentinas también incrementó sus frecuencias a Brasil 40% para el verano, con vuelos desde Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario”, agregó.

¿Convienen los precios?

Los referentes de las compañías de turismo hicieron un análisis de cuánto cuestan y cómo se están pagando los paquetes y vuelos a los destinos más elegidos.

En un repaso general por los sitios web de algunas de las empresas más renombradas, Infobae pudo encontrar por ejemplo una promoción para viajar a Río de Janeiro en octubrecon vuelos y hospedaje por siete noches por un valor final de $260.000 por persona, incluyendo todos los impuestos y percepciones.

También se pueden encontrar paquetes a Punta Cana por 15 días y 14 noches por precios que oscilan entre $840.000 y $940.000 por persona, con todo incluido.

Los paquetes a Punta Cana por dos semanas cuestan desde $840.000. EFE

Los paquetes a Europa son muy variados, pero para tener una idea general, cuesta en promedio $1,5 millones por persona el paquete de vuelos más hospedaje para viajar en febrero 2024 por 13 noches. Un paquete similar a Turquía y Dubai cuesta también $1,5 millones por persona, siempre con impuestos incluidos y saliendo desde Buenos Aires.

Desde Promociones Aéreas, donde se resumen los paquetes ofrecidos por otras compañías, aclararon que no siempre las mejores ofertas se condicen con los destinos más demandados. De hecho, sostuvieron que no hay una relación directa o al menos no en todos los destinos se da esta condición. “Estados Unidos tuvo a lo largo del año muy buenas ofertas con destinos como Miami, Nueva York y Los Ángeles. Esto está dado, principalmente, con el comienzo de operaciones de Delta Airlines en la Argentina, un hecho que a primera vista no está directamente relacionado con el fervor de los argentinos por EEUU, pero que sí responde, en parte, a una estrategia de mercado de una de las aerolíneas más importantes de ese país”, explicaron.

En cuanto a Europa, contaron que están apareciendo muy buenas ofertas impulsadas por ofertas de ITA (nueva Alitalia) con muy buenos precios a Roma, Milán, Nápoles o Florencia.

En cuanto a vuelos, hay algunas oportunidades con KLM/Air France que brindan opciones con un stop over prácticamente sin cargo en Ámsterdam o París. “Londres también tuvo mucho interés, ayudado por algunas opciones multidestino sumando una ciudad de Italia (Milán o Roma) operada por ITA”, remarcaron desde Promos Aéreas.

También aparecieron opciones multidestino operadas por Turkish Airlines con Estambul, más alguna otra ciudad, como Seúl, Roma, Atenas o Madrid.

Cuántas personas viajan

Según datos publicados por el Indec, durante los primeros siete meses de 2023 viajaron al exterior 1.561.600 argentinos, pese a las medidas implementadas por el Gobierno para desincentivar el turismo emisivo. Ese valor representó un crecimiento de 38,6% en relación con igual período del año previo.

En los primeros siete meses del año creció 38,6% el turismo emisivo (Copy space)

También mejoró la cantidad total de pernoctaciones (23,6%), pero bajó 10,8% la estadía promedio de los argentinos en el exterior, pasó de 20,5 noches en los primeros siete meses del 2022 a 18,8 noches en igual tramo del corriente año.

En síntesis, a los argentinos les costó más viajar al exterior y si bien tuvieron que resignar algunos días de viaje, no dejaron de hacerlo. Además, el escenario que describieron los referentes de las empresas de viajes confirman que la tendencia se acentuará mientras el tipo de cambio oficial siga congelado.