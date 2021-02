Por una filtración de agua, se cayó parte del techo del Convento San Bernardo

Fue este fin de semana cuando se dio a conocer un lamentable hecho que tuvo lugar en el histórico y emblemático Convento San Bernardo de la ciudad de Salta, donde parte de la estructura del techo se cayó, cuya reparación aguarda ya que no será tan fácil proceder a la misma.

Según la información que compartió FM Profesional la caída del techo fue confirmada por el subsecretario de Patrimonio Cultural de la Provincia, Diego Ashur, quien además explicó el origen del daño por una filtración de agua.

Si bien esta filtración ya fue reparada, el cielo raso no evitó dañarse y romperse. No obstante, éste último no se puede arreglar ya que, al ser el convento un monumento histórico, necesita una serie de permisos puntuales para ser intervenido.

Considerando la antigüedad del mítico solar católico, se están analizando junto a la Secretaría de Obras Públicas y la Comisión de Preservación una serie de posibles soluciones, como el reemplazo de las maderas del techo que no están en buen estado.

Sin embargo y para evitar arruinar la decoración arquitectónica, desde Provincia contrataron a una especialista en arte decorativo que llegará a Salta el próximo 11 de marzo, para que analice el estado de las posibles refacciones a concretarse.