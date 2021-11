Precio récord de las dos criptos estrellas: subieron 50% y todavía se puede entrar

Bitcoin (BTC) y Ether (ETH), las dos criptomonedas más valiosas del ecosistema criptográfico, no pararon de subir el fin de semana y este lunes, la tendencia de precios es positiva.

Por un lado, el precio de Bitcoin subió 7% en las últimas 24 horas y ronda los US$ 66.000, acercándose a su último máximo histórico de US$ 67.000.

Según los analistas de mercado, el activo digital podría alcanzar un nuevo máximo histórico de US$ 70.000 pronto, generando una ganancia superior a 51% en menos de 40 días.



«Bitcoin está atascado y se puede ver una meseta. Pero históricamente hablando, esto no parece una cima», detallan desde Ecoinometrics, un sitio que realiza análisis macro del precio de la criptomoneda.

#Bitcoin Risk Level

Nov. 07, 2021



The aggregate risk score measures whether or not the market is overheated. Blue is low risk. Red is high risk.#BTC is stuck on a plateau but historically speaking this doesn’t look like a top. %uD83D%uDC47 pic.twitter.com/Z5jfRYIbiW— ecoinometrics (@ecoinometrics) November 8, 2021