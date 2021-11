Precios: el plan que se viene para el próximo mes tras el congelamiento

El secretario de Comercio Interior asegura que el próximo mes se verá una baja en los precios de alimentos y aseguró que hay un aumento en el consumo

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti anticipó qué tiene en mente para cuando termine el congelamiento de precios, un punto donde la «inflación reprimida» puede hacer estragos. Para evitar un salto, el funcionario consideró que la salida «tiene que ser una canasta amplia que sirva de ancla para los ingresos populares».

El ex ministro de La Matanza consignó que de lo contrario «no habrá política de ingresos que aguante«. En ese marco reiteró que la suba de los precios de la canasta básica «se comió» las paritarias. «La idea es lograr una canasta regulada, consensuada y estable para los argentinos para que estas frustraciones no ocurran, al menos, en los alimentos», remarcó.

En declaraciones a El Destape Radio, Feletti destacó que en las grandes cadenas se cumple el congelamiento de precios y anticipó que «el impacto del congelamiento en el índice de precios se verá en noviembre».

Según detalló, de acuerdo con un relevamiento en Capital y el Gran Buenos Aires, la semana pasada «había un 85% de cumplimiento en abastecimiento y un 99% de cumplimiento en precios».

Por otra parte, el funcionario reconoció que «hay cierta heterogeneidad con productos que hay que mirar con más detalle» en cuanto al abastecimiento pero consideró que en líneas generales «se está cumpliendo con gran aceptación».

El reemplazante de Paula Español además indicó que hay una mejora del consumo de los productos congelados. «Se empieza a ver una suba del consumo. Hay una demanda de los productos que están en los precios cuidados ampliados. Eso también revela que hay un consumo postergado, expansión del consumo hacia fin de año», remarcó.

Incumplimientos

El anuncio del congelamiento de precios de una canasta de más de 1.200 productos alimenticios y de limpieza e higiene hasta fin de año generó expectativa en los comerciantes de barrio. La advertencia era clara: podrían cumplir con ese mandato siempre y cuando estuvieran en condiciones de comprar la mercadería a un valor que les permitiese obtener un margen de rentabilidad.

Nadie va a trabajar gratis ni -peor aún- a pérdida. O poniendo plata de su bolsillo.

La imposibilidad de comprar en los mayoristas los productos «congelados» obligó a la mayoría de autoservicios y almacenes a incumplir con la medida anunciada por Roberto Feletti.

Así lo determinó el habitual relevamiento mensual del ISEPCi entre comercios de barrio del conurbano bonaerense.

Hay diferencias de precios de hasta 72,9% entre los precios acordados por la Secretaría de Comercio Interior y lo que venden los pequeños comercios de barrio del conurbano.

«Los precios congelados no llegan a los negocios de cercanía del conurbano. El valor de la Canasta de Alimentos a precios reales es de un 10,91% más caro que se si aplicaran los precios máximos del gobierno», explicó Isaac Rudnik, director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) .

La verdad del «Plan Feletti»: cómo da la comparación entre los «precios congelados» y los «precios reales»

Según el relevamiento de los precios de los alimentos de la Canasta Básica (CBA) en los comercios de cercanía del conurbano bonaerense, en octubre aumentaron 2,47 %. El rubro de frutas y verduras tuvo un alza promedio de 3,92%; seguido por el 2,51% de los productos de almacén y el 1,78% de las carnes.

Con estos incrementos la inflación interanual de los alimentos llegó al 48,4%, informó el Observatorio.

En este contexto, «nos encontramos con diferencias sustanciales que van del 73% en el café y el 69% en la leche, hasta el 58% en el aceite y el 38,14% en la yerba mate», sugirió el relevamiento realizado por el ISEPCi.

Los precios congelados deberán cumplirse hasta el próximo 7 de enero. El cumplimiento se lleva a cabo en las grandes cadenas de supermercados, pero no en los comercios pequeños de los barrios, lo cual lleva a una indudable concentración del negocio: es obvio que los consumidores que puedan harán las compras en los grandes supermercados, lo que perjudicará a los negocios más chicos.

Las diferencias más importantes

