Premio Nobel de Economía criticó las políticas de Argentina: “No sé a quién se le ocurrió esta idea”

Paul Krugman fue tajante con una iniciativa reciente del Gobierno nacional: “Es una idea terrible”.

Paul Krugman, premio Nobel de Economía en 2008, cuestionó la idea de una moneda en conjunto entre Argentina y Brasil. La iniciativa surgió tras la declaración firmada por Alberto Fernández y Lula da Silva. El principal argumento del economista para oponerse fue la diferencia comercial existente entre ambos países.

El premio Nobel expresó: “Con todo lo demás que está pasando, no he comentado sobre la propuesta de unión monetaria entre Argentina y Brasil. Pero es una buena oportunidad para aplicar la teoría de las áreas monetarias óptimas, lo que nos dice que es una idea terrible“.

Paul Krugman continuó explicando a través de Twitter: “Una moneda compartida puede tener sentido entre economías que son los principales socios comerciales de los demás y son lo suficientemente similares como para no enfrentar grandes ‘shocks asimétricos’. Entonces, aquí está el destino de las exportaciones de Brasil”.

What with everything else going on, haven't commented on proposed currency union between Argentina and Brazil. But it's a nice opportunity to apply the theory of Optimum Currency Areas — which tells us that it's a terrible idea 1/ https://t.co/DTufAGaq0y